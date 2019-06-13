На Хмельнитчине нарушителя ПДД оштрафовали и лишили прав

В конце мая в сек. Косогорка Ярмолинецкого района полицейские пытались остановить автомобиль, за рулем которого был местный житель. Впрочем, по требованию правоохранителей, что подавали соответствующий звуковой сигнал и сигнал проблесковыми маячками, водитель не реагировал. Патрульное авто преследовало нарушителя вплоть до его жилища. По заключению медицинских экспертов, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба Хмельницкого апелляционного суда.

В судебном заседании свою вину он не отрицал. Пояснил, что действительно, перед тем как сесть за руль, выпил спиртное. Поехал за алкоголем еще, а когда вернулся, следом приехала полиция. Заверил: не слышал и не видел, что за ним едут и требуют остановиться. Вместе с тем признал – на видео с нагрудной камеры полицейского автомобиль, который преследуют правоохранители с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и звуковой сигнализацией, его.

Ярмолинецкий районный суд своими постановлениями признал водителя виновным в управлении транспортным средством лицом в состоянии алкогольного опьянения (часть 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях) и наложил на него взыскание – 10200 гривен штрафа с лишением на 1 год права управления транспортными средствами, а также – в неисполнении требований полицейского об остановке транспортного средства (статья 122-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях) и оштрафовал на сумму 153 гривны.

Оба постановления могут быть обжалованы в Хмельницкого апелляционного суда.

Читайте нас в Телеграмм и в нашей группе Viber @ПоділляNEWS