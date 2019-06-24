На Хмельнитчине неизвестные испортили билборды кандидатов в депутаты

ОПОРА зафиксировала на Хмельнитчине внешнюю агитацию, размещенную с нарушениями, и факты порчи билбордов партии и потенциального кандидата. Об этом сообщается на сайте организации.

В городах Славуте и Шепетовке, относящихся к избирательному округу №190, 21 июня ОПОРА обнаружила три билборды Радикальной партии Олега Ляшко без выходных данных, определенных в избирательном законодательстве. Билборды размещены в Славуте на площади Шевченко, возле автовокзала и на перекрестке улиц Соборности и Мира; в Шепетовке – на проспекте Мира, 48, рядом с магазином «Подолянка».

Поскольку постановление о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список Радикальной партии, была принята ЦИК 19 июня 2019 года, наблюдатель ОПОРЫ написал обращение о нарушении в правоохранительные органы.

В части 7 статьи 69 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» отмечается, что печатные агитационные материалы должны содержать сведения о заказчике, организации, осуществившей печать, или указание, что печать осуществлена с использованием оборудования, принадлежащего партии, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск. Размещение агитационной продукции без указанных исходных данных запрещается согласно части 23 статьи 74 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины».

Согласно статье 212-13 Куоап распространение (разнесение, вывешивание, раздача) во время избирательного процесса печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, осуществившей печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск, или в которых такая информация обозначена неправильно или неполно, а так же организация такого распространения – влекут за собой наложение штрафа на граждан от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

В избирательном округе №189 на билборде кандидата в народные депутаты Вадима Лозового, который наблюдатели ОПОРЫ обнаружили 20 июня, исходные данные имеются – их наклеили на агитационные материалы. Вместе с тем по состоянию на 21 июня в предоставленном ОПОРЕ в ЦИК список кандидатов, которые открыли свои избирательные фонды, фамилии Вадима Лозового не было. При этом часть 8 статьи 68 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» определяет, что кандидат в депутаты в одномандатном округе финансирует из средств своего избирательного фонда мероприятия и материалы предвыборной агитации и размещения политической рекламы на собственную поддержку. Запрещено использование кандидатами в депутаты, партиями – субъектами избирательного процесса во время финансирования предвыборной агитации других средств, кроме средств избирательных фондов (пункт 4 части 5 статьи 3 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины»).

Две испорченные билборды партии «Европейская Солидарность» наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал 21 июня при выезде из города Славуты, на трассе в направлении города Шепетовки. На рекламных носителях были перечеркнуты лицо Петра Порошенко и слова «НАТО И ЕС».

Еще один испорченный билборд, на этот раз действующего нардепа и потенциального кандидата Андрея Шиньковича, который объявил о своем намерении баллотироваться, зафиксировали 20 июня в округе №189. Как отметил помощник народного депутата Евгений Лозинский, он предполагает, что «это сделали злоумышленники с олигархической команды». Сам Андрей Шинькович отреагировал на инцидент заметке в Facebook.

«Поскольку по состоянию на время, когда были обнаружены испорченные билборды, ЦИК не зарегистрировала кандидатов от партии «Европейская Солидарность» и Андрея Шиньковича как кандидата, можем расценивать их порчи как хулиганство. Зато повреждения именно агитации уже подпадает под часть 2 статьи 157 Уголовного кодекса – препятствование деятельности субъекта избирательного процесса, сопряженное с повреждением имущества», – пояснил Андрей Попик, координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Хмельницкой области.

В соответствии с частью 1 статьи 70 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» партия, кандидаты в депутаты от которой зарегистрированы в общегосударственном округе, кандидаты в депутаты имеют право начать свою предвыборную агитацию со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией решения о регистрации кандидатов в депутаты. Ведение предвыборной агитации до начала и после окончания определенных Законом сроков запрещается.

Читайте нас в Телеграмм и в нашей группе Viber @ПоділляNEWS