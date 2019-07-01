На Хмельнитчине партия аграрников заняла первое место на выборах общин

“Аграрная партия в Хмельницкой области на выборах общин, которые состоялись 30 июня, занимает 1 место с результатом 48,3%, получая 15 депутатских мандатов из 31 возможных! Спасибо большое всем за поддержку и прекрасный результат, особенно Славутской районной организации Аграрной партии , где на довыборах получено 5 из 6 возможных мандатов! Это и есть реальный рейтинг, на который может рассчитывать Аграрная партия на выборах в Верховную Раду 21 июля! #Вместе к Победе#!”, – написал на своей странице в Фейсбук депутат Хмельницкой областной рады Сергей Иващук.

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