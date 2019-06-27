На Хмельнитчине подрядчика обязали вернуть в бюджет четверть миллиона гривен

По результатам рассмотрения искового заявления Шепетовской местной прокуратуры хозяйственным судом Хмельницкой области принято решение о расторжении договора подряда и взыскании в бюджет средств, выделенных на строительство спортивной площадки в г. Полонное.

Прокуратурой установлено, что в декабре 2017 года между отделом образования, молодежи и спорта исполнительного комитета Полонской городского совета объединенной территориальной общины и физическим лицом-предпринимателем заключен договор подряда, согласно которому предприятие обязалось выполнить работы по строительству спортивной площадки для мини-футбола с искусственным покрытием.

Согласно условиям заключенной сделки договорная цена составила почти 1,5 млн грн и конечным сроком выполнения работ определен декабрь 2018 года.

Однако, несмотря на полную предварительную оплату по договору, подрядчик в установленный срок работы в полном объеме не исполнил.

Согласно расчета, стоимость невыполненных работ по строительству указанного площадки составляет 290 тыс грн.

На претензии заказчика предприниматель добровольно вернул только часть неиспользованного аванса в размере 88 тысяч гривен, а остальные требования оставил без реагирования.

Поэтому, действуя в защиту интересов государства, прокуратура обращалась в суд с иском о расторжении договора, возврате в местный бюджет части средств, уплаченных на его выполнение, и взыскания штрафных санкций.

Следовательно, по реагирования прокуратуры подрядчика обязали выполнить свои финансовые обязательства перед общиной.

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