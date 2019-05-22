На Хмельнитчине появятся офицеры общин

Председателям объединенных территориальных общин Области сегодня, 22 мая, презентовали инновационный проект Нацполіції под названием «Полицейский офицер общины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как отмечается, Хмельницкая область является одним из лидеров в Украине по темпам создания тергромад, которых сегодня в области уже насчитывается 45. Вместе с ростом количества ОТГ, среди правоохранителей все чаще стал возникать вопрос — каким образом максимально эффективно организовать правоохранительную работу в общинах.

Ответ на этот вопрос дал проект «Полицейский офицер общины», который предусматривает интеграцию участковых офицеров полиции территориальных общин таким образом, чтобы они 90 процентов рабочего времени проводили в общине, занимаясь проблемами ее безопасности.

В свою очередь общество должно позаботиться о создании надлежащих условий труда для своего участкового — выделить ему кабинет, оборудовать необходимой техникой и мебелью.

Проект основан на принципе «community policing», суть которого взаимодействие полиции и общества в направлении создания безопасной среды для проживания людей.

Читайте нас в Телеграмм и в нашей группе Viber @ПоділляNEWS