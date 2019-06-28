На Хмельнитчине после сильных дождей восстанавливают сельские дороги

Ливни прошлись по территории Хмельницкой области несколькими неделями ранее, нанесли вред дорогам населенных пунктов Чемеровецкой общины. В Черчи и Залуччі вода в очередной раз размыла подъездные пути. Чтобы ликвидировать последствия стихии, в села направили грейдер коммунального предприятия, который выровнял полотна уличных дорог.

На днях техника работала в Кугаевцах, где было восстановлено дороги на трех улицах села – улицы Скопецького, части улиц Гагарина и Мостіпаки.

Дальше грейдер будет работать над восстановлением дорог в других населенных пунктах Чемеровецкой поселкового совета.

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