На Хмельнитчине после сильных дождей восстанавливают сельские дороги

На Хмельниччині після сильних дощів відновлюють сільські дороги

Ливни прошлись по территории Хмельницкой области несколькими неделями ранее, нанесли вред дорогам населенных пунктов Чемеровецкой общины. В Черчи и Залуччі вода в очередной раз размыла подъездные пути. Чтобы ликвидировать последствия стихии, в села направили грейдер коммунального предприятия, который выровнял полотна уличных дорог.

На днях техника работала в Кугаевцах, где было восстановлено дороги на трех улицах села – улицы Скопецького, части улиц Гагарина и Мостіпаки.

Дальше грейдер будет работать над восстановлением дорог в других населенных пунктах Чемеровецкой поселкового совета.

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