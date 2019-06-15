На Хмельнитчине проверяли воду только на официальных пляжах

На одной из 11 локаций специалисты Хмельницкого лабораторного центра МЗ Украины не обнаружили патогенных микроорганизмов, способных вызвать инфекционные заболевания. Об этом сообщил директор центра Олег Балашов. По его словам, государство выделяет средства только на проверки официальных мест для отдыха. Речь идет о пляже в Хмельницком, Изяславе, Красилове, Полонном, Нетешине, Староконстантинове и несколько локаций в Каменец-Подольском районе.

К патогенным микроорганизмам относятся, в частности энтеровирусы, способные вызвать гепатит А (болезнь Боткина). А также бактерии – шигела и сальмонелла, инфицирование которым приводит к заболеваемости дизентерией и сальмонеллезом. Признаками этих болезней являются расстройства желудочно-кишечного тракта, повышение температуры тела и диарею.

Последний раз патогенные микроорганизмы на официальных пляжах Области находили 4 года назад. Речь идет о реке Южный Буг в районе хмельницкого городского пляжа. 2015 года в воде специалисты лабораторного центра обнаружили сальмонеллу. Ее появление объясняют рядом факторов: спуском воды из-за ремонта набережной, отбросами сахарного завода в Наркевичах и малым количеством осадков. За все перечисленное в воде тогда образовалась благоприятная среда для размножения патогенной микрофлоры.

Специалисты отмечают: вода регулярно проверяется только на официальных пляжах. Поэтому купание в диких местах всегда связан с риском. И не только через воду, ведь там сомнительными можно считать и песок, и дно водоема. К тому же в таких месяцах обычно отсутствуют спасательные посты и медицинские пункты.

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