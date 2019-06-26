На Хмельнитчине стартовали курсы по подготовке 60 добровольцев-пожарных

На Хмельнитчине в рамках программы «U-LEAD с Европой» начаты курсы по подготовке 60 добровольцев-пожарных. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайников.

“В рамках проекта “Совершенствование системы гражданской защиты в объединенных общинах Украины” и программы “U-LEAD с Европой”, на базе Аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в области с участием тренеров из Польши, начат первый этап обучения для 60 добровольцев из 5 общин-участников проекта Хмельнитчины”, – говорится в сообщении.

Открывали обучение координатор проекта Марек Ковальски, руководитель добровольной пожарной охраны Западно-Поморского воеводства Республики Польша, представитель Ассоциации добровольных пожарных команд Республики, а также руководство областного ГСЧС и директор Хмельницкого Центра развития местного самоуправления.

После торжественной части польские гости в рамках программы с рабочим визитом посетили вновь созданных и уже действующих добровольных пожарных дружин на территории области, а также пообщались с председателями объединенных территориальных общин-участниц.

Присутствующим продемонстрировали специальную и аварийно-спасательную технику и оборудование, что есть на вооружении в подразделениях, с применением в различных непредвиденных ситуациях.

“Благодаря нашим польским коллегам, огнеборцы из добровольных пожарных дружин Области приобретают ценный опыт, который в будущем станет надежным щитом против огненной стихии для жителей нашего края”, – добавляют спасатели.

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