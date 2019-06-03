На Хмельнитчине высадили плантацию энергетических деревьев

В Михайловском лесничестве государственного предприятия «Хмельницкое лесоохотничье хозяйство» высадили плантацию павловнії Клон ин Витро. Об этом сообщает пресс-служба лесхоза.

Как отмечается, павловния считается устойчивым биотопливом и может играть значительную роль в решении энергетического кризиса.

Работники Михайловского лесничества создали плантацию павловнії на площади 0,8 гектара со схемой 4х4 в количестве 500 штук.

Это дерево мягкой породы (другие названия: дерево-принцесса, дерево-феникс, адамово дерево). Оно характеризуется очень большой скоростью роста и при оптимальных условиях выращивания в течение пяти лет может достигать высоты 15-20 метров. Его древесина играет значительную роль в деревообработке и одновременно может использоваться как биомасса. В деревообрабатывающей и мебельной отраслях павловния известна под названием «алюминиевое дерево». Ее древесина на 30% легче других пород и благодаря мелко-волокнистой структуре идеально подходит для изготовления мебели, фанерных листов, домов.

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