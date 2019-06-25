На Хмельнитчине загорелось свалку

Неподалеку с. Хутора Староконстантиновского района вчера, 24 июня, загорелся полигон твердых бытовых отходов. Об этом сообщили в пресс-службе областных спасателей.

К месту пожара сразу были направлены дежурные караулы пожарных. Ориентировочная площадь пожара составила 300 кв.м, была угроза распространения огня на большую площадь. Дополнительно к ликвидации возгорания привлекли подразделения пожарной охраны из военных частей, автомобили с бочками для подвоза воды и спецтехнику для освещения места пожара.

“Пожарные боролись с огнем по фронту распространения пожара с помощью лафетная стволов из автоцистерн, а также на отдельных участках возгорания с помощью ручных стволов. Тушение пожара осложняла большая горючая навантага”, – отмечают мчсники.

Пожар тушили почти час, не допустив дальнейшего распространения огня.

Общая площадь полигона твердых бытовых отходов достигает 4000 кв.м. Травмированных на месте происшествия не было. Причина пожара сейчас выясняется.

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