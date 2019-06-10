На Хмельнитчину приедет Вакарчук с командой «Голоса» и концертом «Океана Эльзы»

Святослав Вакарчук и команда “Голос” отправляются в “Тур Изменений”. Будет проходить он в десятках городов Украины. До Хмельницкого команда “Голоса” приедет 11 июня, говорится на странице партии “Голос” в Фейсбуке.
Ориентировочный план события:
18:00 – знакомство и общение с волонтерами #КомандаЗмін
19:30 – общение с журналистами
20:30 – презентация членов команды “Голос”
21:00 – концерт “Океана Эльзы”.
Место проведения: г. Хмельницкий, Площадь Независимости.
Кроме Хмельницкого, Святослав Вакарчук приедет 11 июня в Летичев, Віньковець, Полонного, Деражне, Шепетовки, Старой Синевы, Дунаевец, Белогорье. А уже 12 июня посетят Славуту и Изяслав.
Напомним, такой вид имеет первая десятка партии Вакарчука:
Вакарчук Святослав – лидер “Океана Эльзы”
Клименко Юлия – экс-заместитель министра экономики в правительстве реформаторов
Рудик Кира – представляет ИТ-индустрию, будет заниматься вопросами создания электронного государства
Железняк Ярослав – член SAGSUR, советник по вопросам связей с органами государственной власти
Устинова Александра – член правления “Центра противодействия коррупции”
Макаров Олег, управляющий партнер юридической фирмы “Василь Кисиль и Партнеры”
Юрчишин Ярослав – общественный активист и экс-председатель правления антикоррупционной организации Transparency
Сергей Рахманин – украинский журналист и заместитель главного редактора газеты “Зеркало недели”
Ольга Стефанишина – заместитель Министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции, которая накануне подала в отставку.
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