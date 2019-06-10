На Хмельнитчину приедет Вакарчук с командой «Голоса» и концертом «Океана Эльзы»

Святослав Вакарчук и команда “Голос” отправляются в “Тур Изменений”. Будет проходить он в десятках городов Украины. До Хмельницкого команда “Голоса” приедет 11 июня, говорится на странице партии “Голос” в Фейсбуке.

Ориентировочный план события:

18:00 – знакомство и общение с волонтерами #КомандаЗмін

19:30 – общение с журналистами

20:30 – презентация членов команды “Голос”

21:00 – концерт “Океана Эльзы”.

Место проведения: г. Хмельницкий, Площадь Независимости.

Кроме Хмельницкого, Святослав Вакарчук приедет 11 июня в Летичев, Віньковець, Полонного, Деражне, Шепетовки, Старой Синевы, Дунаевец, Белогорье. А уже 12 июня посетят Славуту и Изяслав.

Напомним, такой вид имеет первая десятка партии Вакарчука:

Вакарчук Святослав – лидер “Океана Эльзы”

Клименко Юлия – экс-заместитель министра экономики в правительстве реформаторов

Рудик Кира – представляет ИТ-индустрию, будет заниматься вопросами создания электронного государства

Железняк Ярослав – член SAGSUR, советник по вопросам связей с органами государственной власти

Устинова Александра – член правления “Центра противодействия коррупции”

Макаров Олег, управляющий партнер юридической фирмы “Василь Кисиль и Партнеры”

Юрчишин Ярослав – общественный активист и экс-председатель правления антикоррупционной организации Transparency

Сергей Рахманин – украинский журналист и заместитель главного редактора газеты “Зеркало недели”

Ольга Стефанишина – заместитель Министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции, которая накануне подала в отставку.

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