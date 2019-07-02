На Каменеччине загорелось здание школы (ВИДЕО)

На Каменеччине в селе Подполипье мчс спасли от уничтожения огнем здание недействующей школы. Об этом сообщает пресс-служба областных спасателей.

Помещение загорелось 1 июля около 23:58. Незамедлительно к месту вызова были направлены дежурные караулы пожарных 2 Государственного пожарно-спасательного отряда г. Каменец-Подольский, пгт Чемеровцы, а также местную пожарную команду с. Приворотье.

“На момент прибытия спасателей площадь пожара достигала 300 кв.м. Тушение осложнялось большой горючей нагрузкой и сильным задымлением”, – рассказали мчсники.

Из-за того, что здание было с деревянным перекрытием, существовала угроза быстрого распространения огня по помещениям. Однако пожар удалось ликвидировать в тех масштабах, которых она приобрела на момент прибытия подразделений, спасая от уничтожения огнем здание недействующей школы, общая площадь которой около 2000 кв.м.

К тушению пожара привлекалось 12 спасателей на 5-ти единицах пожарно-спасательной техники. Травмированных и погибших в результате пожара не было. Причина возгорания устанавливается.

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