На капремонт стадиона имени Тонкочеева в Каменце выделили 3 млн грн

Проект капитального ремонта городского стадиона имени Тонкочеева в Каменце-Подольском наконец получил финансирование. Об этом в Фейсбуке сообщил городской голова Михаил Симашкевич.

“Есть хорошая новость – наш проект капитального ремонта городского стадиона имени Тонкочеева дождался финансирования. Город получит первую часть средств в сумме 3 млн грн из Государственного фонда регионального развития”, – написал мэр.

В рамках реконструкции стадиона планируется обустроить беговые дорожки, несколько спортивных секторов, газонное покрытие футбольного поля.

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