На одной из улиц Хмельницкого перенесут остановку общественного транспорта

Остановку “улица Победы”, что на Заричанской, перенесут на новое место. Она расположится ближе к скверу имени Степана Бандеры, говорится в сюжете МТРК “Город”.

Заездная карман и тротуар с тактильной плиткой уже обустроены. В управлении транспорта и связи говорят, что перенос остановки разгрузят опасный перекресток и уменьшит количество заторов на Заричанской.

Кроме того, сейчас остановка расположена в аварийно опасной зоне – на перекрестке, где оживленное движение.

“Мы понимаем, что очень большой эффект будет от кармана на Заричанской, потому что перекресток Заречанская-Победы, выезд от “Таврии” – это всегда сложный перекресток с комплексом светофоров, и там постоянно были проблемы. Мы остановку переносим и снимаем проблему”, – объясняет городской голова Александр Симчишин.

Перенести остановку планируют в течение месяца, сейчас на этом месте уже обустроена карман, нанесена разметка, выделено место под установку павильона. Тротуар выложили новенькой брусчаткой и тактильной плиткой для людей, у которых нарушения зрения.

За последние 3 года на дорогах города построили 33 заездных кармана для общественного транспорта. Одна такая обходится бюджету минимум в полмиллиона гривен.

В идеале такие карманы должны быть возле каждой остановки, а их в городе 250.

Подробнее – в сюжете:

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