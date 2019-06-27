На выходные в Хмельницком будут курсировать дополнительные ночные троллейбусы

В выходные, 29 и 30 июня, в Хмельницком будет проходить фестиваль “Fest М-2019”.
Для удобства жителей и гостей города 29 и 30 июня с 23.30 будут курсировать дополнительные троллейбусы по направлениям:
- Озерная, два троллейбуса этого направления будут ожидать на остановке “Парк молодежный”, на улице C. Бандеры;
- АС№1, через улицу Зарічанську, в обратном направлении через проспект Мира, троллейбус данного направления будет ожидать на остановке “Парк молодежный”, на улице C. Бандеры;
- Раковое, два троллейбуса данного направления будут ожидать вблизи заезда к парку “Молодежный”, на улице C. Бандеры;
- Гречаны, троллейбус в этом направлении ожидать вблизи заезда к парку “Молодежный”, на улице C. Бандеры;
- Катион, через улицу Институтскую, два троллейбуса будут ждать вблизи заезда к парку “Молодежный”, на улице C. Бандеры;
- Катион, через Львовское шоссе, троллейбус данного направления будет ожидать вблизи заезда к парку “Молодежный”, на улице C. Бандеры;
- Дубовое, троллейбус будет ожидать вблизи заезда к парку “Молодежный”, на улице C. Бандеры.
Стоимость проезда: 10 гривен.
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