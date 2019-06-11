На улицах Нетешина установят 890 энергосберегающих светильников

В Нетешине подписали контрактное соглашение по реконструкции системы уличного освещения города. В целом работы должны закончиться до конца нынешнего года. Об этом сообщили в городском совете.

Соглашение подписали ООО «Дорстрой Монтаж Киев» (в лице директора Анатолия Туника) и управления капитального строительства исполкома (в лице начальника Ярослава Петрука), заказчик строительства. Финансирует проект НЕФКО (Северная Экологическая Финансовая Корпорация, международная финансовая организация, созданная в соответствии с соглашением между странами Северной Европы, Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией, со штаб-квартирой в Хельсинки).

“1 год 10 месяцев прошло от первой официальной встречи представителей НЕФКО в Нетешине. До даты подписания контрактного соглашения велись длительные переговоры, проведен тендер, среди 4-х участников определен победитель. Все этапы согласовывались с НЕФКО”, – отметили в городском совете.

Подрядная организация разработает проект реконструкции уличного освещения Нетешина, а затем состоится экспертиза и утверждение. Вся процедура займет 2 месяца.

Подписанный контрактный акт предусматривает демонтаж устаревшего оборудования и монтаж современных светодиодных светильников, модернизацию существующих системы управления уличным освещением. Ориентировочно будет заменено 890 светильников. Демонтированные светильники уличного освещения будут установлены в усадебном застройке города и в Старом Кривині.

Как ранее сообщалось, общая стоимость инвестиционного проекта составляет 13 млн. 400 тыс. грн.

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