На Западном подъезде к Хмельницкому завершают укладывать асфальт

На Западном подъезде к Хмельницкому завершают укладку среднего слоя асфальтобетонного покрытия, толщиной 6 см. Как сообщает пресс-служба САД области, на реконструкцию в 2019 году предусмотрено 65 млн гривен.

“Подрядное предприятие Ооо «СТЛ+М» ведет работы по реконструкции автомобильной дороги М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка на участке – Западный подъезд к г. Хмельницкого (км 0+000 – км 0+930)”, – сообщают дорожники.

После реконструкции на участке, протяженностью почти 1 км, проезжая часть станет вдвое шире и составит 15 м. Разделительная полоса, шириной 3 м, будет устраиваться в асфальтобетонном покрытии, на ней будет установлено освещение и барьерное ограждение.

Сейчас, на подъезде к городу подрядчик завершает укладку среднего слоя асфальтобетонного покрытия, толщиной 6 см, поверх нижнего слоя, устроенного в прошлом году. Для предотвращения образования продольных трещин, перед укладкой, стелется геотекстильна решетка.

В этом году запланировано завершить строительство транспортной развязки типа «Кольцо» на 252 км и устроить верхний завершающий слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

По состоянию на сегодняшний день подрядчик уже выполнил работ на сумму 10,2 млн гривен.

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