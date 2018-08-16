NASA втратила марсохід Opportunity після пилової бурі

Під час пилової бурі на Марсі працівникам NASA довелося перевести апарат Opportunity в енергозберігаючий режим.

Буря вже вщухла, але знайти марсохід поки так і не вдалося, – передає Платформа.

Пилова буря вже накривала марсохід Opportunity в 2007 році. Однак тоді масштаби були набагато менші, тому він провів без зв’язку всього два тижні. Цього разу буря почалася ще у червні, а далі швидко розрослася, через що ровер Opportunity довелося перевести в кризовий – енергозберігаючий – режим.

Справа в тому, що марсохід не тільки працює завдяки сонячним батареям, але ще й повинен залишатися у відносному теплі. Під час бурі вона знизилася до -29°C.

За словами фахівців NASA, які спостерігали за бурею за допомогою багатофункціональної автоматичної міжпланетної станції, 23 липня її інтенсивність стала знижуватися, а небезпека минула. Але знайти марсохід все ще не вдалося, адже після такого тривалого перебування в кризовому режимі він повинен накопичити достатньо енергії. Навіть якщо все буде добре, за оцінками фахівців, на це може знадобитися цілий місяць.

Раніше NASA обрала переможців конкурсу з розробки житла для перших колоністів Марса.