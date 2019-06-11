Не боятся штрафов: рибоохоронний патруль выявил 25 нарушений на Хмельнитчине

С начала июня инспекторы Хмельницкого рыбоохранного патруля зафиксировали 25 нарушений законодательства в сфере охраны водных биоресурсов. Об этом говорится на сайте ведомства.

«В общем, у нарушителей конфисковано 76 кг водных биоресурсов и 17 единиц запрещенных орудий лова (сітні). Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составили 703 грн», – сообщил руководитель рыбоохранного патруля Андрей Полудняк.

Сообщается, что 3 июня государственные инспекторы выявили незаконную добычу рыбы запрещенными орудиями лова – экраном. Случай зафиксировали на Днестровском водохранилище вблизи с.Баговица Каменец-Подольского района. Местный житель поймал 6 окуней и 4 плотвы. Сумма ущерба составила 442 грн.

А уже 5 июня рыбоохранники зафиксировали еще два грубых нарушения правил рыболовства. Местные жители осуществляли лов водных биоресурсов запрещенными орудиями лова –хватками. Инциденты зафиксировали на р Южный Буг вблизи с.Кудинку и пгт. Меджибож Летичевского района. Мужчины не успели наловить рыбу.

Во всех случаях инспекторы составили протоколы по ч.4 ст. 85 Куоап – грубое нарушение правил рыболовства.

За этот период рибоохоронний патруль также обнаружил незаконный сбыт водных биоресурсов на рынках пгт.Летичев, м. Хмельницкий, м. Каменец-Подольский. Рыбоохранники изъяли: 14 кг карася серебристого, 39 кг карпа, 5,5 кг леща.

На всех правонарушителей составлены административные материалы по ст. 88-1 Куоап – незаконный сбыт объектов животного мира.

Отметим, что компенсация за один незаконно выловленный экземпляр плотвы составляет 85 грн., окуня – 17 грн.

Напомним, 10 июня стартует сезон рыбалки почти на всех водоемах Области.

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