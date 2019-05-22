Нерест в разгаре: на Хмельнитчине продолжают ловить браконьеров

С 13 по 20 мая 2019 года инспекторы Хмельницкого рыбоохранного патруля зафиксировали 46 нарушений законодательства в сфере охраны водных биоресурсов, сообщает пресс-служба ведомства.

«В общем, у нарушителей конфисковано 168 кг рыбы и 52 единицы запрещенных орудий лова (сітні). Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 18 666 грн», – сообщил руководитель рыбоохранного патруля Андрей Полудняк.

Как отмечается, 15 мая 2019 года государственные инспекторы обнаружили незаконный сбыт запрещенных орудий лова. Случай зафиксировали в Староконстантинове. Местные жители осуществляли продажу одной ед. сетки длиной 100 метров, восемь хваток. На нарушителей составили протокол по ст.85-1 Куоап (сбыт запрещенных орудий добывания объектов животного мира).

Того же дня рыбоохранники зафиксировали еще три грубых нарушения правил рыболовства. Местные жители осуществляли лов водных биоресурсов запрещенными орудиями лова – тремя хватками. Инцидент зафиксировали на р Южный Буг в пгт. Меджибож. Мужчины добыли 44 экземпляры карася серебристого. Сумма ущерба составила 748 грн.

За этот период инспекторы также обнаружили незаконный сбыт водных биоресурсов на рынках пгт.Летичев, м. Хмельницкий, м. Славута. Рыбоохранники изъяли: 312 кг карася серебристого, семь кг карпа, семь кг леща.

На всех правонарушителей составлены административные материалы по ст. 88-1 Куоап – незаконный сбыт объектов животного мира.

Отметим, что компенсация за один незаконно выловленный экземпляр плотвы составляет 85 грн., окуня – 17 грн.

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