Нетішинські водители не пропустили пожарных на пожар в девятиэтажке

В Нетешине сегодня, 5 июня, загорелась девятиэтажка на вул. Михайлова, 24. Пожар возник в квартире на пятом этаже дома. Об этом сообщается на странице исполкома в Фейсбуке. Отмечается, что пожарные едва успели спасти людей, ибо не могли доехать до места происшествия из-за местных водителей.

“Немедленно по вызову было направлено 3 отделения спасателей восьмой государственной пожарно-спасательной части. 9 огнеборцев оперативно выехали на вызов, однако на пути к месту пожара их ждали неприятные препятствия – движение пожарных автомобилей был заблокирован. Участники дорожного движения не уступали дорогу транспортным средствам с включенными спецсигналами. Услышав сигнал, водители как будто специально выстроились в ряд прямо перед спецавтомобилями спасателей”, – говорится в сообщении.

Прибыв на место вызова, огнеборцы развернули автолестницу к окну квартиры, чтобы добраться до окна квартиры. Одновременно, через лестничную клетку отделение спасателей направилося к месту возгорания. Через сильное задымление мчс пришлось применять аппараты защиты органов дыхания и зрения.

“Во время разведки бойцы обнаружили 61-летнюю женщину в квартире и на маму с 5-летним ребенком на руках, которые находились на балконе. Пострадавших вывели на свежий воздух и передали медикам. Мчс быстро справились с огнем и предотвратили дальнейшее распространение пламени. Причина пожара сейчас устанавливается”, – рассказали в исполкоме.

Напоминаем, что согласно ч.3 ст.122 кодекса Украины об административных правонарушениях за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции с включенными проблесковыми маячками налагается штраф в размере от 510 до 680 грн. Кроме того, в правилах дорожного движения предусмотрено, что в случае приближения транспортного средства со спецсигналами пешеход должен воздержаться от перехода проезжей части или освободить ее. А если такой переход не начался, то удержаться, пока не проедет такое транспортное средство.

“Призываем горожан уважать спецтехнику с проблесковыми маячками и при любых обстоятельствах давать ей дорогу, ведь каждая минута может быть на вес «золота»”, – обращаются в городском совете к жителям Нетешина.

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