Новая война США и Китая. Чего боятся американские генералы

В мире новая гонка вооружений. Если раньше американцы мерились с СССР количеством танков и ядерных ракет, то теперь их соревнование с Китаем идет в сфере технологий

Сейчас важно, кто и какие сети контролирует. Американцы боятся, что построенные Китаем сети 5G станут рубильником в руках Пекина. С их помощью коммунистические товарищи смогут знать все, о чем пишут, говорят и думают все люди мира.

В начале февраля в Германии прошла конференция по безопасности, на которой в числе прочих выступил вице-президент США Майк Пенс. В своем выступлении он звучал очень грозно. Но угрожал он не столько друзьям, сколько своим союзникам по Западному миру. Он требовал от них раскошелиться на НАТО, поддержать США в разрыве ядерной сделки с Ираном, а также отказаться от строительства «Северного потока-2» в Европе.

Помимо этого мы услышали от Пенса еще одну совершенно новую претензию к другим странам Запада: «США ясно рассказали нашим союзникам об опасности, которую несет миру Huawei и другие китайские телекоммуникационные компании. Америка призывает своих союзников к бдительности и отказу от любого сотрудничества, которое поставит под угрозу работу наших систем связи и национальную безопасность. Мы не можем обеспечить защиту Запада, если наши союзники будут полностью зависимы от Востока».

Речь идет о технологии высокоскоростной беспроводной связи 5G, которая определит облик будущего. Самоуправляемые машины, промышленные роботы, целые «умные города», критически важные инфраструктурные системы, наука, связь, национальная оборона и правоохранительная деятельность – все это во всем мире очень скоро будет работать на беспроводных системах пятого поколения. Они смогут передавать гигантские объемы информации, необходимые для идеальной и синхронной работы миллиардов самых разных устройств. Вся наша жизнь будет зависеть от 5G. И не только жизнь отдельных людей, но и целых государств.

Майк Пенс говорит вот о чем: хозяин систем 5G неизбежно станет хозяином всей нашей планеты на ближайшие десятилетия. Военные конфликты ближайшего будущего будут начинаться не с ядерных ударов или авиационных бомбардировок, а с отключения противника от Сети, от электричества и от связи. Если в руках у Пекина будут ключи от 5G, то именно китайцы в любой момент смогут поставить на колени любую страну мира одной лишь угрозой отключить их от Сети. Очень скоро это будет равнозначно полному отключению электричества сейчас.

Получив от Китая $100, $200 или даже $300 млрд от торговли, Трамп одновременно готов отказаться от жесткого противостояния с Китаем в сфере строительства 5G. Именно этого сейчас больше всего боятся американские генералы, бизнесмены и политики. И если Трамп действительно продаст стратегическое будущее своей страны за несколько сотен миллиардов долларов, то Китай победит и станет главной страной на нашей планете. А проиграет вся западная цивилизация, включая нас с вами. В каком-то смысле, это может стать поражением в третьей мировой войне. Войне информационной и технологической.