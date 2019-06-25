Новое правительство создаст «стандарт изобилия»

Избирательный процесс, который сейчас захватил украинскую политическую элиту, похоже постепенно превращается в угрозу для экономики. Действующее правительство до сих пор не подал бюджетную декларацию, а от этого зависят и финансирование обороны страны, и наши зарплаты и пенсии, и тепло в домах зимой…

К сожалению, премьер-министру Владимиру Гройсману сейчас не до своих прямых обязанностей, потому что нужно снимать предвыборные ролики. Новые политические силы вряд ли имеют представление о стратегическом планировании. Только лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко понимает, что оставлять страну без четкого плана — очень опасно, что нужно закладывать новые стандарты качественной жизни.

«Нужно коренным образом изменить «политику бедности», начатую в последние 5 лет. Если сейчас это не изменить, то вообще непонятно, зачем Украине выборы», — заявила Тимошенко.

Улучшение жизни населения для Тимошенко основной показатель. Оба правительства, которые она возглавляла, главными показателями считали рост зарплат и пенсий, стипендий, выплат на детей, и тому подобное. Уже во время первой каденции Тимошенко-премьера среднестатистические пенсии выросли в 5,1 раза: от 182 грн в 2004 г. — до 934 грн, в 2009 г.. В долларовом эквиваленте — это рост в 3, 7 раза.

За этими скупыми цифрами трудно почувствовать радость бабушке, которая со своей увеличенной пенсии наконец смогла купить не только хлеб, но и печенье — одна как-то дозвонилась на «Горячую правительственную линию», регулярно проводил Кабинет министров, чтобы сказать: «Хочу поблагодарить Юлічці» – и расплакалась в прямом эфире… После чего стали влажными глаза не только у женщин, что присутствовали на той «Горячей линии»…

Еще в ее канцелярию премьера приходили теплые письма от пожилых людей, которые получили «Юлину тысячу» — деньги, которые премьер из бюджета выплачивала владельцам вкладов СССР, — до премьерства Тимошенко — и после него считалось, что такие выплаты негативно повлияют на курс доллара. Между инфляцией и радостью в основном пожилых вкладчиков Тимошенко выбрала последнее — в соответствии с своих моральных убеждений… Ибо зачем экономические достижения, если они не делают лучше жизнь конкретного человека «здесь и теперь»?

Особой же заботой правительства Юлии Тимошенко всегда пользовались малыши и их мамы. Размер пособия на ребенка по инициативе премьера сначала вырос в 12 раз (с 684 грн. по состоянию на 01.01.2004 — до 8497,6 грн. с 01.04.2005). А впоследствии, начиная от 01.01.2008 года, родители получали по 12240 грн. на первого ребенка, 25000 грн — на второго и 50000 грн — на третьего. Тогда решение правительства действительно стало толчком к росту рождаемости. Но «детские выплаты» — это не только о деньгах, но и о заботе о собственном народе, о счастливых семьях, о будущем государства. Уже после Тимошенко детские выплаты существенно сократили, а еще через несколько лет рождаемость снизилась.

Кстати, в программе «Новый курс», с которым Тимошенко идет на парламентские выборы, запланировано выплаты при рождении ребенка: за первого ребенка – 50 тыс. грн, за второго – 100 тыс. грн, а после рождения третьего и последующих – по 150 тыс. грн. Нет сомнений, что премьер Тимошенко эти намерения воплотит одними из первых.

В «Новом экономическом курсе Украины», который предлагает партия «Батькивщина», отмечается: нужно всячески стимулировать восстановление рождаемости, создавать все условия для будущих поколений украинских граждан, которые бы счастливо жили на земле своих отцов и дедов и не искали счастья за рубежом, как это происходит сейчас. «Люди часто не хотят выезжать, но у них просто нет другого выхода. Это – эмиграция отчаяния. Люди хотят иметь надежду, достойную жизнь для себя и своих детей», – убеждена лидер партии. В Украине можно сделать так, что работать дома станет выгоднее, чем за границей. Это лишь несколько пунктов: низкие кредиты на жилье, высокие стипендии и достойная помощь на детей и достойные зарплаты.

Достойная жизнь украинцев и процветающая Украина для Тимошенко не просто слова – это высокая и реальная цель. Доказано самой жизнью.

Осталось только одно – помочь ей сделать нашу жизнь лучше, а людей – радостней и состоятельными. Ведь от того, как мы проголосуем на парламентских, будет зависеть, кто будет премьером. Не упустим же свой шанс!

Григорий Зацаринний

PR



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