Новую плантацию павловнії высадили на Хмельнитчине

Лесоводы Хмельницкой области высадили новую плантацию энергетических деревьев – павловнії. Об этом сообщает пресс-служба Новоушицкого ЛГ.

Дерево павловнії характеризуется очень большой скоростью роста и при благоприятных условиях выращивания в течение пяти лет достигать высоты до 20 метров.

“Саженцы для посадки приобретенные с закрытой корневой системой, что позволяет не привязываться к весенних сроков посадки и на протяжении всего вегетативного периода проводить создание и дополнение лесных культур и плантаций”, – рассказали в лесхозе.

Отмечается, что посадкой плантации павловнії ГП “Новоушицьке лесное хозяйство” полностью закрыло лісокультурну кампанию 2019 года. Было создано 19,2 га лесных культур, что является 100% от плана. Плантаций новогодних деревьев 2,1 га при плане 1,0 га, что составляет 201% от плана.

Напомним, ранее в Михайловском лесничестве государственного предприятия «Хмельницкое лесоохотничье хозяйство» высадили плантацию павловнії Клон ин Витро.

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