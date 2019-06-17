Олег Винник сделал подарок медикам в Хмельницком

Известный украинский певец Олег Винник, выступая 15 июня в Хмельницком, поздравил местных медиков! Еще и сделал подарок сотрудницам областного перинатального центра – передал цветы!

“Перинатальному центру в Хмельницком низкий поклон, респект! И хочу вам сказать: живите мирно, работайте, лучше вас нигде в мире нет. С праздником! Дай бог вам мира, процветания и хороших зарплат!” – обратился певец к медикам.

Поздравление от Олега Винника записали на видео.

Напомним, 16 июня в Украине отмечают День медицинского работника.

Олег Винник, выступая в Хмельницком, поздравил местных медиков! Еще и сделал подарок сотрудницам областного перинатального центра – передал цветы! Опубликовано Подолье News Воскресенье, 16 июня 2019 г.

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