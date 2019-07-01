ОПОРА обратилась к полиции за политическую агитацию на Хмельнитчине

ОПОРА звернулася до поліції через політичну агітацію на Хмельниччині

ОПОРА звернулася до поліції через політичну агітацію на Хмельниччині

ОПОРА обратилась в полицию по поводу агитационных материалов без выходных данных, размещенных на территории Области. Об этом говорится на сайте организации.

В избирательном округе №190 в течение прошлой недели наблюдатели ОПОРЫ фиксировали отсутствие выходных данных в информационном бюллетене Радикальной партии Олега Ляшко, который раздавали из партийного палатки, и на билбордах партий «Оппозиционный блок» и «Европейская Солидарность». По поводу этих фактов ОПОРА написала обращение к полиции.

Информационный бюллетень «Слово Ляшко», который содержал материалы с признаками агитации в пользу лидера Радикальной партии Олега Ляшко, раздавали 28 июня с партийного палатки, расположенного на улице Героев Небесной Сотни, возле рынка, в городе Шепетовке. Как сообщает наблюдатель ОПОРЫ, печатные материалы не содержали выходных данных, необходимых в соответствии с требованиями Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины».

Представительница партии в Шепетовке Галина Веселкова телефону отметила, что согласно с информацией, которую ей предоставили в юридическом отделе партии на уровне Киева, они не считают газету агитационной, поскольку «она не содержит призывов голосовать и является чисто информационной».

С нарушением избирательного законодательства опубликовали в информационном бюллетене материал «Рейтинги: у Ляшко растет, у Зеленского падает». Часть 1 статьи 67 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» определяет, что при обнародовании результатов социологических опросов необходимо указывать территорию, которую охватывало опроса, размера и способа формирования социологической выборки опрошенных, метод опроса, точной формулировки вопросов, возможной статистической погрешности. Этой информации в бюллетене не отметили. Аналогичный факт недавно зафиксировала ОПОРА и в Черновицкой области.

Наблюдатель ОПОРЫ обратился к полиции с просьбой изучить, распространение указанной печатной продукции из палаток Радикальной партии не нарушает избирательное законодательство.

Кроме того, в палатке собирали подписи в поддержку инициативы Олега Ляшко относительно запрета продажи земель иностранцам и аграрным олигархам». В соответствующей анкете необходимо было указать свои фамилию, имя, отчество, адрес, контактный телефон и поставить подпись. Внизу формы мелким шрифтом указано: «Своей подписью подтверждаю предоставление согласия на обработку моих персональных данных согласно Закону Украины «О защите персональных данных». К слову, недавно в Шепетовке ОПОРА фиксировала сбор персональных данных граждан в палатках партии «Украинская стратегия Гройсмана».

Как отмечает координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Хмельницкой области Андрей Попик, до передачи своих персональных данных третьим лицам надо относиться осторожно и ответственно, всегда требовать объяснения, с какой целью и кем будет использоваться полученная информация.

27 июня на трассе между Шепетовкой и Славутой ОПОРА обнаружила четыре билборды партии «Европейская солидарность» без выходных данных. Ранее на этих рекламных конструкциях ОПОРА фиксировала рекламу этой же политической силы, также без выходных данных.

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ОПОРА звернулася до поліції через політичну агітацію на Хмельниччині

ОПОРА звернулася до поліції через політичну агітацію на Хмельниччині

ОПОРА звернулася до поліції через політичну агітацію на Хмельниччині

ОПОРА звернулася до поліції через політичну агітацію на Хмельниччині

ОПОРА звернулася до поліції через політичну агітацію на Хмельниччині

ОПОРА звернулася до поліції через політичну агітацію на Хмельниччині

ОПОРА звернулася до поліції через політичну агітацію на Хмельниччині

ОПОРА звернулася до поліції через політичну агітацію на Хмельниччині

ОПОРА звернулася до поліції через політичну агітацію на Хмельниччині

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