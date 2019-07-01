ОПОРА обратилась к полиции за политическую агитацию на Хмельнитчине

ОПОРА обратилась в полицию по поводу агитационных материалов без выходных данных, размещенных на территории Области. Об этом говорится на сайте организации.

В избирательном округе №190 в течение прошлой недели наблюдатели ОПОРЫ фиксировали отсутствие выходных данных в информационном бюллетене Радикальной партии Олега Ляшко, который раздавали из партийного палатки, и на билбордах партий «Оппозиционный блок» и «Европейская Солидарность». По поводу этих фактов ОПОРА написала обращение к полиции.

Информационный бюллетень «Слово Ляшко», который содержал материалы с признаками агитации в пользу лидера Радикальной партии Олега Ляшко, раздавали 28 июня с партийного палатки, расположенного на улице Героев Небесной Сотни, возле рынка, в городе Шепетовке. Как сообщает наблюдатель ОПОРЫ, печатные материалы не содержали выходных данных, необходимых в соответствии с требованиями Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины».

Представительница партии в Шепетовке Галина Веселкова телефону отметила, что согласно с информацией, которую ей предоставили в юридическом отделе партии на уровне Киева, они не считают газету агитационной, поскольку «она не содержит призывов голосовать и является чисто информационной».

С нарушением избирательного законодательства опубликовали в информационном бюллетене материал «Рейтинги: у Ляшко растет, у Зеленского падает». Часть 1 статьи 67 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» определяет, что при обнародовании результатов социологических опросов необходимо указывать территорию, которую охватывало опроса, размера и способа формирования социологической выборки опрошенных, метод опроса, точной формулировки вопросов, возможной статистической погрешности. Этой информации в бюллетене не отметили. Аналогичный факт недавно зафиксировала ОПОРА и в Черновицкой области.

Наблюдатель ОПОРЫ обратился к полиции с просьбой изучить, распространение указанной печатной продукции из палаток Радикальной партии не нарушает избирательное законодательство.

Кроме того, в палатке собирали подписи в поддержку инициативы Олега Ляшко относительно запрета продажи земель иностранцам и аграрным олигархам». В соответствующей анкете необходимо было указать свои фамилию, имя, отчество, адрес, контактный телефон и поставить подпись. Внизу формы мелким шрифтом указано: «Своей подписью подтверждаю предоставление согласия на обработку моих персональных данных согласно Закону Украины «О защите персональных данных». К слову, недавно в Шепетовке ОПОРА фиксировала сбор персональных данных граждан в палатках партии «Украинская стратегия Гройсмана».

Как отмечает координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Хмельницкой области Андрей Попик, до передачи своих персональных данных третьим лицам надо относиться осторожно и ответственно, всегда требовать объяснения, с какой целью и кем будет использоваться полученная информация.

27 июня на трассе между Шепетовкой и Славутой ОПОРА обнаружила четыре билборды партии «Европейская солидарность» без выходных данных. Ранее на этих рекламных конструкциях ОПОРА фиксировала рекламу этой же политической силы, также без выходных данных.

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