ОПОРА зафиксировала на Хмельнитчине нарушения избирательного законодательства

ОПОРА зафіксувала на Хмельниччині порушення виборчого законодавства

На Хмельнитчине ОПОРА зафиксировала билборд кандидата без выходных данных. Об этом говорится на сайте организации.

Билборд кандидата в народные депутаты Украины, самовыдвиженца Вадима Лозового наблюдатели ОПОРЫ обнаружили 14 июня недалеко от города Красилова, в избирательном округе №189. На билборде отсутствуют выходные данные, как того требует Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины».

13 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Вадима Лозового кандидатом в народные депутаты Украины в округе №189. На следующий день, 14 июня, недалеко от города Красилова, что принадлежит к 189 округа, наблюдатели ОПОРЫ обнаружили билборд с изображением кандидата, логотипом партии «За конкретные дела» и надписью «Год, который изменил Хмельницкую область. Первое место в Украине по объединению общин. Создано 47 ОТГ. Вадим Лозовой». Сведения о заказчике материалов, учреждении, которое осуществило их печать, или указание, что печать осуществлена с использованием оборудования, принадлежащего партии, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск на билборде отсутствуют.

По информации ОПОРЫ, рекламу Вадима Лозового было размещено на конструкции еще до его регистрации кандидатом.

Напомним, что с 19 мая 2018 г. до 11 июня 2019 года Вадим Лозовой был председателем Хмельницкой ОГА, а до этого – депутатом областного совета от партии «За конкретные дела». Как сообщает сайт партии «За конкретные дела», на партийном съезде, который состоялся 9 июня, делегаты поддержали предложение о выдвижении Вадима Лозового кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных парламентских выборах.

Согласно части 7 статьи 69 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» печатные материалы предвыборной агитации должны содержать сведения о заказчике этих материалов, организации, осуществившей печать, или указание, что печать осуществлена с использованием оборудования, принадлежащего партии, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск. Кандидат в депутаты в одномандатном округе финансирует из средств своего избирательного фонда мероприятия и материалы предвыборной агитации и размещения политической рекламы на собственную поддержку (часть 8 статьи 68 Закона).

В соответствии с частью 1 статьи 70 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины», партия, кандидаты в депутаты от которой зарегистрированы в общегосударственном округе, кандидаты в депутаты имеют право начать свою предвыборную агитацию со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией решения о регистрации кандидатов в депутаты.

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