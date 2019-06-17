ОПОРА зафиксировала на Хмельнитчине нарушения избирательного законодательства

На Хмельнитчине ОПОРА зафиксировала билборд кандидата без выходных данных. Об этом говорится на сайте организации.

Билборд кандидата в народные депутаты Украины, самовыдвиженца Вадима Лозового наблюдатели ОПОРЫ обнаружили 14 июня недалеко от города Красилова, в избирательном округе №189. На билборде отсутствуют выходные данные, как того требует Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины».

13 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Вадима Лозового кандидатом в народные депутаты Украины в округе №189. На следующий день, 14 июня, недалеко от города Красилова, что принадлежит к 189 округа, наблюдатели ОПОРЫ обнаружили билборд с изображением кандидата, логотипом партии «За конкретные дела» и надписью «Год, который изменил Хмельницкую область. Первое место в Украине по объединению общин. Создано 47 ОТГ. Вадим Лозовой». Сведения о заказчике материалов, учреждении, которое осуществило их печать, или указание, что печать осуществлена с использованием оборудования, принадлежащего партии, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск на билборде отсутствуют.

По информации ОПОРЫ, рекламу Вадима Лозового было размещено на конструкции еще до его регистрации кандидатом.

Напомним, что с 19 мая 2018 г. до 11 июня 2019 года Вадим Лозовой был председателем Хмельницкой ОГА, а до этого – депутатом областного совета от партии «За конкретные дела». Как сообщает сайт партии «За конкретные дела», на партийном съезде, который состоялся 9 июня, делегаты поддержали предложение о выдвижении Вадима Лозового кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных парламентских выборах.

Согласно части 7 статьи 69 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» печатные материалы предвыборной агитации должны содержать сведения о заказчике этих материалов, организации, осуществившей печать, или указание, что печать осуществлена с использованием оборудования, принадлежащего партии, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск. Кандидат в депутаты в одномандатном округе финансирует из средств своего избирательного фонда мероприятия и материалы предвыборной агитации и размещения политической рекламы на собственную поддержку (часть 8 статьи 68 Закона).

В соответствии с частью 1 статьи 70 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины», партия, кандидаты в депутаты от которой зарегистрированы в общегосударственном округе, кандидаты в депутаты имеют право начать свою предвыборную агитацию со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией решения о регистрации кандидатов в депутаты.

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