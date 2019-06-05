Основателю онкологической службы в Хмельницкой области открыли памятный знак

В Хмельницком областном онкологическом диспансере 5 июня состоялось открытие мемориальной доски основателю онкологической службы в Хмельницкой области Вячеславу Шаренку. Об этом сообщили в пресс-службе областного совета.

Много хороших слов звучало о жизненный и профессиональный путь Вячеслава Шаренка. Ведь почти 20 лет он возглавлял Хмельницкий областной онкологический диспансер.

По случаю праздника Грамотами областного совета, облгосадминистрации наградили лучших работников медицинского учреждения.

Шаренко Вячеслав Васильевич родился 18 декабря 1940 года в селе Белокриница, Кременецкого района, Тернопольской области. В 1966 году после окончания Тернопольского медицинского института работал врачом нейрохирургом Хмельницкой областной больницы.

С 1973 по 1982 год занимал должность заместителя заведующего Хмельницким областным отделом здравоохранения. В феврале 1982 года назначен на должность главного врача Хмельницкого областного онкологического диспансера. Принимал непосредственное участие в проектировании заведения. В короткие сроки завершил строительство заведения и наладил полноценную его работу, введя в эксплуатацию узкопрофильные онкологические отделения. Хмельницкий областной онкологический диспансер, как специализированный онкологический заведение был построен одним из первых на Украине.

Должность главного врача областного онкологического диспансера совмещал с обязанностями главного онколога области. Был одним из инициаторов формирования онкологической службы Украины как отдельной медицинской отрасли. Стал основателем и основателем онкологической службы Области, сформировал кадровый коллектив онкологов в районах и городах области, создал и наладил сеть и работу районных и городских онкокабінетів, смотровых кабинетов, способствовал их развитию и совершенствованию. Умер Вячеслав Шаренк 9 октября 2008 года.

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