Отремонтировали наиболее разрушенный участок дороги до Староконстантинова

На Хмельнитчине отремонтировали найзруйнованішу участок автодороги Н-25 Городище-Ровно-Староконстантинов. Ремонт осуществили большими картами, говорится в сообщении Службы автодорог области.

“Самую проблемную участок автодороги Н-25 возле с. Мальки км 288 перекрыли дорожники сплошным слоем горячего асфальтобетона”, – сообщили в пресс-службе.

Филиал “Староконстантиновский райавтодор” ликвидировала разрушения большими картами на участке, протяженностью почти 1 км.

Ремонт картами предусматривает ликвидацию ямочности, просадок, наплывов, колейности, применяя фрезерование покрытия и укладку асфальтобетона с помощью асфальтоукладчика. Он помогает дорожникам чинить каскады ям или значительную протяженность колейности и просадки, затрачивая меньше времени и ресурсов.

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