Плівки Деркача: вплив на кандидата Джо Байдена

Після публікації так званих «плівок Деркача», які нібито є доказом участі Петра Порошенка і Джозефа Байдена в міжнародній корупції, в Україні розгорівся скандал.

Нардеп Андрій Деркач, який оприлюднив аудіозаписи, пов’язав діалоги на них людей «з голосами, схожими на голоси Байдена і Порошенка» про звільнення генпрокурора Віктора Шокіна в обмін на кредитні гарантії США, зі справою проти компанії Burisma та сином колишнього віце-президента США Хантером Байденом.

Це ще один скандал з прослуховуванням в Україні. Всі добре пам’ятають плівки майора Мельниченка і їх вплив на президента Кучму.

Однак мало хто знає як саме здійснювався запис. В 1982 році по наказу товариша Андропова в будівлі ЦК КПУ було встановлено систему запису.

Товариш Щербицький був один з кандидатів на посаду генерального секретаря ЦК КПСС. Тому товариш Андропов його дуже боявся.

Система запису створена на високому професійному рівні як на той час. Єдиний нюанс- треба, щоб хтось приходив і забирав записи. Всі записи які робились весь цей час завжди попалали в Москву. Тому там слухали всіх президентів України від Кравчука до Зеленського.

Бажання Володимира Зеленського змінити будівлю під Офіс наштовхнулось на дикий спротив і супроводжувалось інформаційними атаками.

Тому Володимиру Зеленському слід перенести власний офіс і бажано чимскоріш. Наприклад в Чабани.

В Андрія Деркача слід запитати , хто йому надав ці плівки. Як бачимо президент Трамп активно використовує дружбу з Путіним для інформаційних ударів по Джо Байдену.

І дивимся кому вигідно?