Почему Хмельницкий остался без воды и как собираются обновлять трубопровод?

Авария, за которую все город Хмельницкий остался без воды, возникла на участке водопровода со старой трубой, где не было возможности переключения на вторую ветку. Об этом сообщил директор ГКП «Хмельницкводоканал» Виталий Кавун. По его словам, трубу проложили в 1980 году, а срок ее эксплуатации давно истек.

Общая длина Чернелівського водопровода – 34 километра. На большей части трубы уже заменены на новые стеклопластиковые производства турецкого концерна «Superlit». Эти конструкции могут служить как минимум пол века. По проекту на различных участках проложены трубы, способные выдерживать рабочее давление 6, 10 и 16 атмосфер.

В этом году планируют построить 1,8 км второй ветки водопровода. Стоимость работ – 30 миллионов гривен. После этого обновления потребуют еще 14 км трубопровода. Для их заменить необходимое финансирование на сумму 200 миллионов гривен.

Реконструкция водопровода началась еще в 2004 году и продолжалась на небольших участках. Получить большое бюджетное вливание для ремонта удалось лишь в 2011 году. К тому аварии там происходили в среднем дважды в месяц, говорит Виталий Кавун. Сейчас же – только максимум 4 раза в год. Уменьшение аварийных ситуаций удалось достичь благодаря проведению комплекса мероприятий:

«Аварий стало меньше благодаря уменьшению нагрузки на водопровод в связи со строительством второй ветки. Также мы провели замену насосного оборудования на одной из насосных станций и реконструкция резервуаров чистой воды для уменьшения кавитации и попадания воздуха в трубопроводы», – объясняет Виталий Кавун.

Год назад «Хмельницкводоканал» провел полномасштабное исследование всех источников водоснабжения в районе села Чернеловка Красиловского района. Коммунальное предприятие получило заключение Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых: с таким водоснабжением можно отбирать воду с Чернелівського водопровода в ближайшие 25 лет.

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