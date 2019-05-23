Почему в Красилове закрыли дела о нетрезвое вождение

Красиловский районный суд неоднократно вынужден был закрывать дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее – Куоап) – управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Одна из причин – нарушение порядка проведения освидетельствования на состояние опьянения. Как следствие – отсутствие в материалах дела надлежащих и допустимых доказательств вины, которые по собственной инициативе собирать суд не имеет права, сообщает пресс-служба Хмельницкого апелляционного суда.

Недавно вынесли две такие постановления. По одной из них, на жителя Красилова полицейские в один день составили два протокола по ч. 1 ст. 130 Куоап. Согласно первому человек, якобы, посреди ночи управлял автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения. Проходить осмотр на месте или в медучреждении отказался. Второй протокол описывал аналогичные события, но уже вечером того же дня.

Нормативными актами прописана процедура проведения освидетельствования человека на состояние опьянения: Коап (статья 266) и ведомственными инструкциями для полиции (совместный приказ МВД и МИНЗДРАВА № 1452/735 от 09.11.2015 и приказ МВД№ 1395 от 07.11.2015). Так, осмотр проводит полицейский на месте остановки, используя специальные технические средства, разрешенные к применению МОЗ и Госпотребстандартом. Обязательным условием является присутствие двух свидетелей. Если человек отказался от освидетельствования на месте с помощью спецсредств или она не согласна с показаниями прибора – осмотр проводится в ближайшем медицинском учреждении, которое имеет на это право. Если процедура не соблюдена, то осмотр считается недействительным. Следовательно, суд не может установить, действительно ли человек виновен в нетрезвом вождении.

В ситуации с жителем Красилова суд установил, что письменные объяснения двух свидетелей, приобщены к второго протокола, не соответствуют действительности. На самом деле они не присутствовали во время освидетельствования ни на месте остановки, ни в медицинском учреждении. Об этом они, и сам полицейский, рассказали в суде. Свидетелей пригласили в отдел полиции, уже когда составляли протокол. Сам документ содержал неоговоренные исправления и дописки. Видеозапись с нагрудной камеры зафиксировал лишь факт остановки авто. В медицинском заключении содержался запись, что человек отказался от обследования, однако ни его подписи, ни записи об отказе от подписи в документе не было.

Относительно первого протокола, то из видеозаписи было видно, что мужчина отказался от освидетельствования как на месте остановки, так и в медицинском учреждении. Однако был лишь один свидетель – на этапе осмотра в больнице. Эта видеозапись без свидетелей, по мнению суда, не может быть надлежащим доказательством совершения правонарушения.

Резюмируя суд отметил, что поскольку отказ мужа от происхождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения на месте остановки была получена сотрудниками полиции за отсутствия двух свидетелей, дальнейшие их действия относительно проведения такого освидетельствования в медицинском учреждении является нарушением предусмотренной законом процедуры. Следовательно, такие осмотры суд признал недействительными и закрыл производство за отсутствием состава административного правонарушения.

В другом деле инспектор полиции провел освидетельствование на состояние опьянения жителя Красилова – водителя мопеда, использовав не запакованный мундштук. А это является нарушением инструкции по эксплуатации драгеру. Манипуляции с мундштуком зафиксировала нагрудная камера. Кроме того, один из свидетелей не присутствовал в начале, именно в тот момент, когда прибор готовили к осмотру. Суд выяснил, что мужчина не согласился с результатами осмотра, ибо, по его словам, был трезвым, а мундштук был распакован. Следовательно, осмотр должны были провести в медучреждении, однако этого не сделали. И снова проведенное на месте освидетельствование признали недействительным и закрыли дело за отсутствием состава административного правонарушения.

В конце прошлого года Красиловский районный суд закрыл еще одно дело по этой же статье. Так, житель одного из сел района действительно управлял авто в нетрезвом состоянии и суд его вину установил. Однако наложить штраф и лишить прав не смог. Причина – совпадение 3-месячного срока наложения административного взыскания. Так, нарушение имело место 4 августа, однако дело поступило в суд лишь 1 ноября. У суда был только один день на рассмотрение дела и принятия решения, поскольку 3-е и 4-е были выходными днями. По нормам Куоап (ч. 1 ст. 277-2) повестка человеку, который привлекается к административной ответственности, должна быть вручена минимум за 3 дня до заседания. Поэтому суд был лишен возможности своевременно сообщить мужу о рассмотрения его дела. Уже 9 ноября – вынужден был закрыть дело в связи с истечением срока привлечения к ответственности.

К слову, с 1 января 2020 года управление авто в нетрезвом состоянии станет уголовным проступком по статье 286-1 Уголовного кодекса Украины. Штрафы за частью первой этой статьи возрастут с 10 тысяч 200 гривен на сегодня до диапазона от 17 до 34 тысяч гривен. Водительских прав будут лишать уже не на 1 год, а на срок до 3 лет.

(Ссылки на упомянутые судебные решения в Едином государственном реестре судебных решений: 1, 2, 3)

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