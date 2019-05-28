Почему в лесах Хмельницкой области гибнут деревья

В лесах на Хмельнитчине погибают от болезней дерева. Проблему создает грибок, который из Азии распространялся странами Европы, и дошел до Украины. Об этом рассказывает начальник отдела лесного хозяйства государственного предприятия Хмельницкое лесоохотничье хозяйство Сергей Гришак, говорится в сюжете “Подолье-центр”.

Грибок поражает корневую систему дерева, что приводит к его падению даже от легких порывов ветра.

“Где пошел грибок, приводит к падению и гниения здоровых деревьев. Дуб тоже болеет болезнями как некроз, рак, рак-водянка, быстро распространяется”, – объясняет Сергей Гришак.

Больные деревья надо вырубать, говорят специалисты. Потом на их месте проводятся новые насаждения.

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