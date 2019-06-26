Под Хмельницким возник масштабный «пожар» на элеваторе (ФОТО)

На территории элеватора комбината хлебопродуктов, что в поселке Богдановке неподалеку от Хмельницкого, состоялись масштабные тактико-специальные учения мчсников. К учениям также привлекались службы взаимодействия, руководство предприятия и команды добровольных пожарных дружин Области.

Как сообщили в пресс-службе, мероприятие проходило по трем спроєктованими сценариям, которые отрабатывались поэтапно.

По легенде, на элеватор поступило сообщение о заминировании трех объектов на территории предприятия, о чем охрана сразу сообщает в полицию и спасателей. 5 минут спустя с интервалом в 1-2 мин. прозвучало два мощных взрыва, в результате чего водитель транспортного средства, двигался по автодороге мимо элеватора, совершил лобовое столкновение с грузовиком, водителя и пассажира которого зажало металлическими конструкциями в кабине. Травмы получили и пассажиры другого авто. Поэтому сначала оперативные службы отработали действия по спасению пострадавших в ДТП.

К месту происшествия было немедленно направлено личный состав Аварийно-спасательного отряда спецназначения, а также аварийно-спасательный автомобиль и реанимобиль. На месте происшествия бойцы ГСЧС с помощью специнструмента деблокують условно пострадавших, которых сразу передают работникам «скорой». После чего отключают аккумуляторные батареи обоих автомобилей от питания и смывают остатки топлива с автодороги.

Дальше действовали взрывотехники. По прибытию на место обнаружения самодельного взрывного устройства ДСНСівці организовали взаимодействие с подразделением взрывотехнической службы МВД для обнаружения, обезвреживания и уничтожения опасного устройства. После осуществления разведки опасную находку было уничтожено в специально отведенном месте, куда ее транспортировали с помощью специального робота.

И третий – завершающий этап учений показал оперативные и слаженные действия пожарных во время ликвидации условного пожара. В результате взрыва произошел обвал конструкций операторской с последующим возгоранием отсеков зерносушилки. Условно пострадало трое людей: два работники объекта оказались заблокированными на крыше и потерпели незначительных травм, в самом здании сушилки остался тяжело травмирован аппаратчик обработки зерна. Первыми к месту происшествия прибыли ДПД Богданівецького комбината хлебопродуктов и подали один ствол на защиту рабочей башни от огня. Впоследствии на месте происшествия действовали отделения спасателей 25 Государственного пожарно-спасательного поста ст.Богдановке и 2 ГПСЧ. Бойцы ГСЧС с помощью бензореза немедленно деблокировали пострадавших и с помощью носилок осуществили спасения людей по наклонной переправе, сразу передавая каждого работникам экстренной медицинской помощи. Далее пожарные приступили к ликвидации возгорания, с чем оперативно справились.

Охрану места мнимой пожара осуществляли сотрудники Национальной полиции.

За ходом учений внимательно наблюдал координатор одного из проект программы “U-LEAD с Европой” Марек Ковальски – руководитель добровольной пожарной охраны Западно-Поморского воеводства Республики Польша, представитель Ассоциации добровольных пожарных команд Республики, который отметил, что мероприятие прошло на европейском уровне. Поэтому украинцы могут быть спокойны, ведь на страже их безопасности стоят настоящие профессионалы.

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