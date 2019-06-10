Подолянам помогут уберечься от пени за коммунальные платежи

Как известно, в действие введен закон о жилищно-коммунальные услуги. Среди нововведений – пеня на задолженность по уплате коммуналки. Ее размер составляет 4% годовых. Это означает, что в случае просрочки коммунального платежа потребитель уплачивает 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки.

Однако клиентам Приватбанка не стоит волноваться. Чтобы уберечься от пени, банкиры советуют подключить сервис “Регулярный платеж”. “Чтобы оплатить коммунальные услуги или провести платежи, которые повторяются, клиентам Приватбанка не нужно посещать отделение, – рассказывает Виталий Якубовский, руководитель направления платежей Юго-Западного РУ Приватбанка. – Для этого достаточно дать поручение банку, и каждый месяц со счета или карты клиента будет выплачиваться необходимая сумма. Надо лишь указать название предприятия – получателя платежа, сумму и дату списания средств, и можно навсегда забыть об очередях в кассу”.

Регулярные платежи можно установить как на фиксированную сумму (например: квартплата, вывоз мусора, услуги связи), так и на переменную, которая предоставляет поставщик услуг. В первом случае клиент лично определяет сумму платежа, и она не меняется в течение всего времени, на который оформлена услуга. Второй вариант – это регулярный платеж по присланным счетам. В этом случае со счета клиента списывается конкретная сумма, которую указал банку поставщик услуг и поступающих в платежках потребителя.

Главным преимуществом регулярных платежей является своевременная оплата коммунальных счетов. Клиент не рискует быть отключенным от услуг, если несвоевременно осуществит платеж, не получит штрафа. После осуществления платежа клиент будет проинформирован сообщением в мобильное приложение Приват 24 или через SMS-сообщение, где указывается фамилия плательщика, сумма платежа, описание услуги. Получить квитанцию можно в любое удобное время (через Приват24, в отделении или на e-mail). Клиент в любой момент может откорректировать настройки регулярных платежей или вообще отказаться от них.

Сервис «Регулярные платежи» для пенсионеров, получающих пенсию в Приватбанке, является бесплатным. Для обеспечения осуществления услуги нужно только поддерживать на счете остаток средств, достаточный для погашения задолженности. А в случае подключения к сервису карты «Универсальная» и об этом можно забыть. Оплата будет проходить за счет средств кредитного лимита. Это также без дополнительных комиссий, то есть бесплатно.

Об удобстве и популярности сервиса свидетельствует статистика прошлого года. Так, в Хмельницкой области в 2018-м году было произведено 175 тысяч регулярных платежей за коммунальные услуги на сумму свыше 25 млн гривен.

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