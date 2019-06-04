Погибшему комбата «Маугли» из Хмельницкой области установили памятник под Волновахой

Под Богдановкой Донецкой области освятили памятник жителю Хмельницкой комбата майору Андрею Жуку (позывной «Маугли») и почтили всех павших бойцов 72 омбр.

Как сообщает “Актуально”, на памяти павших бойцов 72 омбр и освящение памятника майору Андрею Жуку «Маугли» (родился и вырос в селе Каменка Городокского района Хмельницкой области) военнослужащие приехали издалека: из Херсона, Одессы, Запорожья, Кривого Рога. Кое-кто прибыл прямо с фронта, из-под Марьинки и Песков.

“Я не знал Андрея при жизни, но из того, каким слаженным, дружным и хорошо обученным был его батальон, я сразу увидел, что мой предшественник был незаурядным человеком”, — отметил подполковник Александр Охрименко, который в 2016 году принял 3 батальон после гибели «Маугли» и воевал с ним в 16-17 годах под Авдіївкою.

Полковник Шалимов, комиссар Волновахского райвоенкомата, чьи подчиненные по собственной инициативе помогли построить площадку и собственноручно установили памятник, рассказал, что память павших бойцов в Волновахе почитается постоянно, что много военнослужащих 72 бригады остались в Волновахе, которая стала им родной. Около 500 мужчин и женщин из Волновахского района ушли служить в ряды ВСУ за эти годы, кто отдал жизнь за свободу своего народа и возврата захваченных врагом родных городов и сел.

Бойцы подразделения, которые помогали устанавливать памятник, выделили на траурный митинг салютну группу. С передовых позиций бойцов снимать не стали, дали стрелков из взвода обеспечения: те, кто на минусах, были заняты, обеспечивали тишину на время проведения мероприятия.

После освящения памятника и молитвы участники чествованиям переместились в ближайшую к Богдановки Новогнатівську школу. Ученики и учителя поразили умением чувствовать суть событий, передать боль и трагедию войны.

Учителя вспоминали, как военнослужащие бригады помогали школе в самые тяжелые дни, как привозили дрова для отопления, продукты кормить детей, как застеклили выбитые взрывами окна, как вместе праздновали в отремонтированной школе… Называли имена каждого, кто помогал, называли точные даты и количество помощи. Три года прошло — а они до сих пор помнят каждого в лицо.

Мэр Волновахи Иван Лубінець от имени всех жителей города поблагодарил 72 бригаде за защиту и предложил осуществить давнюю мечту ветеранов бригады: назвать одну из улиц Волновахи именем славной 72 омбр и именем майора Андрея Жука(комбата «Маугли»).

Командир 3-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андрей Жук погиб 27 мая на Донетчине в результате боевого столкновения с диверсионно-разведывательной группой боевиков на Донбассе. Украинские воины попали в засаду террористов под Волновахой. 36-летний командиром с позывным “Маугли” Андрей Жук был кадровым военнослужащим. До 2014 года служил пограничником, а с началом боевых действий вступил в ряды Вооруженных сил. Собратья говорят, он был блестящим военным, хотел сделать карьеру в армии, стать генералом. Президент Украины Петр Порошенко наградил Андрея Жука орденом Богдана Хмельницкого І степени Жука Андрея Сергеевича – посмертно.

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