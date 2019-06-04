Попался! В Нетешине камеры зафиксировали вандала, который воровал цветы с клумбы

В Нетешине камеры видеонаблюдения зафиксировали вандала, который воровал цветы с клумбы. Событие произошло в четверг, 30 мая, в 3.00 ночи, сообщается на странице исполкома в Фейсбуке.

“Камера видеонаблюдения одного из торговых павильонов на зеленом рынке зафиксировала как неизвестный ворует цветы с клумбы. Обидно, что некоторые нетешинцы не ценят чужой работы и равнодушны к благоустройству города”, – говорится в сообщении.

Стоит заметить, что в Нетишине в разных микрорайонах города установлены камеры наружного видеонаблюдения. А все, что происходит в «поле зрения» камер, видят правоохранители.

“Хочется, чтобы люди были законопослушными не через вероятность быть наказанными, а благодаря собственной совести и совести. В очередной раз обращаемся к нетешинцев с просьбой не уничтожать красоту, которая для них же создана. Давайте вместе будем беречь родной город, развивать его, заботиться о чистоте и порядке. Надеемся, что это видео станет для многих уроком и предостережением к подобным действиям””, – добавляют в исполкоме.

Напомним, недавно в Красилове камера видеонаблюдения зафиксировала, как предпринимательница ворует цветы с клумбы.

В Нетешине воруют цветы.30.05.2019 ЗА СВОИ ПОСТУПКИ НАДО НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!В четверг, 30 мая, в 3.00 ночи, камера видеонаблюдения одного из торговых павильонов на зеленом рынке зафиксировала как неизвестный ворует цветы с клумбы. Обидно, что некоторые нетешинцы не ценят чужой работы и равнодушны к благоустройству города. Стоит заметить, что в Нетишине в разных микрорайонах города установлены камеры наружного видеонаблюдения. А все, что происходит в «поле зрения» камер, видят правоохранители. Однако хочется, чтобы люди были законопослушными не через вероятность быть наказанными, а благодаря собственной совести и совести. В очередной раз обращаемся к нетешинцев с просьбой не уничтожать красоту, которая для них же создана. Давайте вместе будем беречь родной город, развивать его, заботиться о чистоте и порядке. Надеемся, что это видео станет для многих уроком и предостережением к подобным действиям.Отдел по организационным вопросам апаратувиконавчого комитета Нетешинского городского совета Опубликовано Исполнительный комитет Нетешинского городского совета Понедельник, 3 июня 2019 г.

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