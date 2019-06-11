Посреди Хмельницкого загорелась многоэтажка (ВИДЕО)

В центре Хмельницкого сегодня, 11 июня, возник пожар в квартире на 9-м этаже многоэтажки.

“11 июня в 7:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в квартире на девятом этаже многоквартирного жилого дома по пров. Некрасова, что в центре областного центра”, – сообщает пресс-служба спасателей.

Из-за сильного задымления огнеборцам пришлось применять аппараты защиты органов дыхания и зрения. Бойцы ГСЧС оперативно справились с возгоранием на площади 5 кв.м, а главное – предотвратили переброске огня на смежные жилые квартиры многоэтажки. Огонь потушили за считанные минуты.

Причина возгорания устанавливается. К счастью, никто не пострадал.

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