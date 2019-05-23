«Потрясенная Татьяна»: в Хмельницком состоялась премьера спектакля по грузинской пьесе

Постановку на сцене городского дома культуры воплотил режиссер Дмитрий Гусаков и актеры любительского театра «Зеркало».

Перед началом действа зрителей встречали участники труппы, одетые в униформу – синие комбинезоны и белые футболки. Всего в действе приняли участие 14 актеров.

Дмитрий Гусаков считает «Пораженную Татьяну» экспериментом, который может вызвать разные впечатления. Но точно никого не оставит равнодушным. Потому что, лишь экспериментируя, театр, по его мнению, живет.

«Потрясенная Татьяна» – это несколько ироничных новелл. В частности, история Гоги и его жены, Нодара и Тамуни, Шота и Лали, внука, постоянно чихает, Валико и потрясенной Татьяны. К примеру, к Валико периодически приходит ангел и хочет рассказать мужчине неприличный анекдот. Однако ему мешает харизматичная жена Валико, которая принимает херувима за курицу и гонит прочь со двора.

В течение всего спектакля актеры одновременно играли отдельные роли и выполняли функцию хора, который высмеивал, сочувствовал, помогал главным персонажам каждой истории. Кроме того, периодически на сцену выходил ведущий, который постоянно напоминал зрителям о стереотипах в отношении грузин.

«Потрясенная Татьяна» поставлена в абсурдистській стилистике. Не зря в финале остается непонятным: кто эта Татьяна и почему она удивлена? Пьеса – словно отражение нынешнего мира – говорливого, скандального даже безумного. Также режиссер использовал черный юмор, буффонаду и интерактивные приемы взаимодействия с залом. Спектакль длился около часа.

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