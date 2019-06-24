Поваленные деревья и затопленные хозяйства: что натворила непогода в Хмельницкой области

Непогода натворила бед на Хмельнитчине: вчера, 23 июня, на территории области из-за грозы, которые сопровождались сильными ливнями в Службу спасения начали поступать сообщения о подтоплении частных домохозяйств, улиц, подвальных помещений и дорог.

Наибольший ущерб непогода нанесла городам Хмельницкий и Каменец-Подольский, а также подразделения привлекались три раза в Старосинявском и дважды в Теофипольском районах.

“Чрезвычайщики осуществляют откачивание воды с помощью пожарных насосов, установленных на автомобиле, и переносных мотопомп. В общем подтоплениям подверглись 19 частных домовладений и подвальных помещений. Бойцы ГСЧС в круглосуточном режиме оказывают помощь населению в ликвидации последствий непогоды”, – сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Сейчас работы по ликвидации стихийного бедствия продолжаются. К работе привлечены 37 спасателей, 10 единиц техники и 11 мотопомп.

Читайте нас в Телеграмм и в нашей группе Viber @ПоділляNEWS