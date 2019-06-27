Предвыборная кампания на Хмельнитчине: заблаговременный старт и ускоренные темпы

ОПОРА фиксирует заблаговременный и активный старт избирательной кампании на Хмельнитчине. Наиболее заметными тенденциями июня стали благотворительные инициативы потенциальных и уже зарегистрированных кандидатов, заказные материалы в местной прессе и наружная агитация без выходных данных. Об этом шла речь во время пресс-конференции в Хмельницком 27 июня.

Ускоренные темпы нынешней избирательной кампании обусловили высокую активность политиков и политических партий, которые позже стали субъектами избирательного процесса, еще до официальной регистрации кандидатов Центральной избирательной комиссией. При этом избирательное законодательство запрещает ведение предвыборной агитации до начала и после окончания определенных сроков.

В начале кампании наблюдатели ОПОРЫ неоднократно фиксировали внешнюю рекламу потенциальных кандидатов и различных политических сил, а также материалы в прессе с признаками заказности и без надлежащей маркировки на их пользу.

Первым обнаруженным ОПОРОЙ в области нарушением законодательных норм относительно ведения агитации стал билборд кандидата в народные депутаты Украины, самовыдвиженца Вадима Лозового. По состоянию на 14 июня агитация, расположенная недалеко от города Красилова, в избирательном округе №189, не содержала выходных данных, как того требует Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины». Позже отсутствие выходных данных наблюдатели зафиксировали и на билбордах кандидата в избирательном округе №187 Ивана Франко, Радикальной партии Олега Ляшко в Славуте, Шепетовке и Хмельницком, Аграрной партии Украины в Шепетовке и Полонном, «Европейской Солидарности» в Хмельницком и на трассе между Славутой и Шепетовкой.

Не обошлось и без так называемого черного пиара. Негативный сюжет в адрес кандидата-самовыдвиженца Вадима Лозового и действующего нардепа-мажоритарщика и одновременно потенциального кандидата Андрея Шиньковича разместили на YouTube-канале и странице в Facebook хмельницкого «33 канала».

«Предвыборная благотворительность – традиционная признак любой избирательной кампании в Украине. На Хмельнитчине кандидаты и потенциальные кандидаты, как правило, реализовывали свои благотворительные инициативы через касательные общественные и благотворительные организации. Например, в Шепетовке в организации дня города присоединилась общественная организация действующего народного депутата, а по состоянию на сегодня уже и кандидата, Романа Мацолы «Институт солидарности общин», пригласив на праздник музыкальные группы «М.Тюссо» и «СКАЙ»; на день города в Дунаевцах при содействии нардепа-кандидата Александра Гереги и общественной организации «За конкретные дела» жителей поселка развлекала певица Гайтана», – рассказал Андрей Попик, координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Хмельницкой области.

Среди других подарков от претендентов на депутатские мандаты – как потенциальных, так и зарегистрированных – ОПОРА фиксировала бесплатный концерт Святослава Вакарчука в Хмельницком, на котором было немало символики партии «Голос»; плазменный телевизор, ноутбуки и автомобиль скорой помощи, которые получили по случаю профессионального праздника медики Нетешина, Красилова, Дунаевец и Городка от Вадима Лозового и Александра Гереги, а еще поездку на футбольный матч для жителей избирательного округа №192 и бесплатный кофе от Александра Гереги на день города в Дунаевцах.

Проблемой этой избирательной кампании является использование действующими народными депутатами Украины, которые также являются кандидатами и потенциальными кандидатами, темы привлечения государственных денег на свои округа для саморекламы. К примеру, от начала июня до пиара на использовании государственных денег прибегали четверо парламентариев от области: Сергей Лабазюк, Андрей Шинькович и Александр Герега и Владимир Мельниченко. По словам Андрея Попика, таким образом политики пытаются получить электоральные предпочтения на грядущих выборах.

Характерной чертой кампании является демонстрация своих политических предпочтений отдельными представителями органов местного самоуправления и исполнительной власти. Так, хмельницкий городской голова Александр Симчишин во время собственного брифинга представлял претендента на избирательный округ №187 от партии «Свобода» Виталия Диденко, рекламировал его в видеоролике в соцсетях, а на наружной рекламе сейчас уже кандидата (зарегистрированный 22 июня) позиционируют как члена «команды Симчишина». В начале июня городской председатель Каменец-Подольского Михаил Симашкевич дважды публично подчеркивал влияние народного депутата Владимира Мельниченко, которого 12 июня ЦИК зарегистрировала кандидатом в нардепы, на выделение средств для объектов округа. Председатель Славутской РГА Богдан Маршук в пространном интервью местной газете, что вышла в свет 20 июня, рассказывал о «достижениях совместной работы» с депутатом от округа Романом Мацола (20 июня зарегистрирован кандидатом) и выражал надежду на продолжение сотрудничества в следующей каденции. Приветственную речь по случаю Дня медика кандидата в народные депутаты Вадима Лозового 14 июня транслировали на странице «Исполнительный комитет Нетешинского городского совета» в Facebook.

«Ради обеспечения принципа равных условий и возможностей участия кандидатов в избирательном процессе ОПОРА советует чиновникам воздерживаться от таких активностей», – отмечает Андрей Попик.

Что касается работы окружных избирательных комиссий, то пока что замечаний нет. Этап формирования ОИК в области прошел без нарушений. Образовано семь окружных избирательных комиссий, в составе которых работает 126 человек – представителей 23 политических партий. Более половины членов УИК уже имеют опыт работы в составе комиссий.

Общественный омбудсмен по защите избирательных прав Гражданской сети ОПОРА в Хмельницкой области Владимир Гарієвський во время пресс-конференциий рассказал, что на прошлых выборах к нему неоднократно обращались граждане, которые относятся к маломобильным группам населения, с жалобами на доступность избирательных участков, поэтому сейчас он работает над тем, чтобы максимально решить эту проблему, в частности в Хмельницком. Так, во время совещания с представителями Хмельницкой городского совета, ответственными за материальное обеспечение избирательных участков, говорили о том, чтобы по возможности перенести участки на первые этажи зданий, обеспечить их пандусами, надлежащим освещением и таким образом устранить препятствия для реализации гражданами своего избирательного права.

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