Президент Трамп у своїх помилках винуватить ВООЗ



Президент США Дональд Трамп оголосив припинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я, звинувативши ВООЗ у “20-разовому збільшенні” випадків коронавірусу у світі.

Цього рішення очікували, бо Трамп неодноразово заявляв про свої наміри, звинувативши ВООЗ у прихильності до Китаю.

Однак сам Трамп ще в лютому розказував, що це є звичайна простуда, і що в квітні він пропаде.

Генеральний секретар Організації об’єднаних націй Антоніу Ґутерріш негайно відреагував заявою про підтримку ВООЗ: “Я вважаю, що Всесвітню організацію охорони здоров’я треба підтримувати, бо це дуже важливо для намагань світу перемогти у війні проти Ковід-19”.

“Коли ми остаточно перегорнемо сторінку цієї епідемії, тоді має бути час озирнутися, щоб з’ясувати, як ця хвороба з’явилася і так катастрофічно швидко поширилася планетою

“Відмова фінансувати ВООЗ у розпал найгіршої пандемії сторіччя схожа на відмову постачати набої союзнику під час наступу ворога”, — сказав чільний сенатор від Демократичної партії Патрік Лігі.

Лігі заявив, що “Білий дім усвідомлює власні провальні дії у відповідь на кризу, від самого початку ігноруючи чисельні застереження, марнуючи цінний час, відкидаючи медицину, порівнюючи Ковід-19 зі звичайною простудою і запевняючи, що усе буде гаразд”.

До критики президента долучився Наглядовий комітет Палати представників, який у спеціальному листі заявляє, що звинувачення Трампа на адресу ВООЗ “відображає вражаючи рівень лицемірства, з огляду на його власну улесливість і вихваляння президента Сі Цзіньпіна та китайського уряду за дії в умовах цієї кризи”.