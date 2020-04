Приговор президенту Трампу

В Трампа цели и задачи по жизни в корне отличаются от интересов страны.

Цель жизни Трампа была одна и она не изменилась с его переездом в Белый дом – заработать как можно больше денег, в том числе и с помощью своих детей и родных, которые переселились в Белый дом вместе с ним. Цель президента Соединенных Штатов должна быть совершенно противоположная – принести в страну благосостояние и процветание.

За три с лишним года Трамп показал и доказал, что это его совершенно не интересует, более того, — его мало волнует здоровье и жизни граждан своей страны. Вся его политическая риторика и демагогия сводилась постоянно к критиканству демократической партии и бывшего президента Обамы. В 2017 году, чтобы показать свою «гениальную» осведомленность и «пнуть» лишний раз президента Обаму, Трамп ликвидировал Ведомство по предотвращению и профилактике эпидемий (U.S. Responce Team on pandemic), которое учредил Барак Обама. Теперь Трамп кусает локти, но поздно. В декабре 2019 Трамп получил донесение разведки об опасности пандемии коронавируса в Америке, но проигнорировал его, заботясь о своей предвыборной кампании и своем рейтинге. Он опять ошибся.

Как писал на днях влиятельный аналитический центр в Соединенных Штатах Atlantic Council по части способностей Трампа управлять страной – The Trump presidency is over (президентство Трампа завершилось). Это не предсказание – это утверждение. По прогнозам жертвами пандемии короновируса в США могут стать более ста тысяч человек. Это приговор Трампу, чего бы он ни говорил и какие бы мифические достижения себе не приписывал. Народ пойдет голосовать против него точно также, как пошел голосовать против Порошенко. Это стихия, которая отомстила Трампу за его самоуверенность и самонадеянность. Изменить что-то сегодня практически невозможно. Америка готовится к худшему и на данный момент кандидат от демократов Джо Байден опережает Трампа на 12 пунктов. В чем ошибка Трампа? Он взял в свои советники и помощники детей и друзей, которые разбираются в политике на уровне продавца в супермаркете. Любые советы и рекомендации профессионалов Трамп отвергал. Его постоянные нападки на демократов, Клинтон и Обаму стали походить на патологическую шизофрению.