Проблемный участок дороги в Хмельницкой области передали на содержание облавтодора

После расторжения контракта с китайской компанией эксплуатационным содержанием участка автодороги М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка с. Голосков до границы с Винницкой областью, км 291 — км 322 занимается ГП «Хмельницкий облавтодор».

Поэтому, заботясь о безопасности участников дорожного и с целью улучшения условий проезда, крайне разрушенную участок автодороги М-12 ремонтируют ямочным ремонтом. Проводится он как традиционным, так и струйным методом, а самые проблемные участки ремонтируются с помощью асфальтоукладчика большими картами.

«Это вынужденная мера, ведь мы должны создать безопасные условия проезда по автодороге. На двух участках, которые крайне разрушены, – это на 297 км возле с. Требухівці и у с. Подольское км 309 будет устроено асфальтобетон сплошным слоем, – говорит начальник Службы автодорог, Петр Гнидюк, – Открыть движение по участку, где проведены работы китайской компанией, мы не можем за то, что не было устроено среднего слоя асфальтобетонного покрытия».

Напомним, что Укравтодор 3 июня 2019 года разорвал контракт с компанией Xinjiang Communications Construction Group Co Ltd (Китай) «Работы по повышению уровня безопасности движения (реконструкция и капитальный ремонт) в соответствии с рекомендациями EuroRAP на участке автомобильной дороги М-12 км 291+240 – км 322+052».

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