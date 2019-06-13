Проблемный участок дороги в Хмельницкой области передали на содержание облавтодора

Проблемну ділянку дороги на Хмельниччині передали на утримання облавтодору

Проблемну ділянку дороги на Хмельниччині передали на утримання облавтодору

После расторжения контракта с китайской компанией эксплуатационным содержанием участка автодороги М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка с. Голосков до границы с Винницкой областью, км 291 — км 322 занимается ГП «Хмельницкий облавтодор».

Поэтому, заботясь о безопасности участников дорожного и с целью улучшения условий проезда, крайне разрушенную участок автодороги М-12 ремонтируют ямочным ремонтом. Проводится он как традиционным, так и струйным методом, а самые проблемные участки ремонтируются с помощью асфальтоукладчика большими картами.

«Это вынужденная мера, ведь мы должны создать безопасные условия проезда по автодороге. На двух участках, которые крайне разрушены, – это на 297 км возле с. Требухівці и у с. Подольское км 309 будет устроено асфальтобетон сплошным слоем, – говорит начальник Службы автодорог, Петр Гнидюк, – Открыть движение по участку, где проведены работы китайской компанией, мы не можем за то, что не было устроено среднего слоя асфальтобетонного покрытия».

Напомним, что Укравтодор 3 июня 2019 года разорвал контракт с компанией Xinjiang Communications Construction Group Co Ltd (Китай) «Работы по повышению уровня безопасности движения (реконструкция и капитальный ремонт) в соответствии с рекомендациями EuroRAP на участке автомобильной дороги М-12 км 291+240 – км 322+052».

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Проблемну ділянку дороги на Хмельниччині передали на утримання облавтодору

Проблемну ділянку дороги на Хмельниччині передали на утримання облавтодору

Проблемну ділянку дороги на Хмельниччині передали на утримання облавтодору

Проблемну ділянку дороги на Хмельниччині передали на утримання облавтодору

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