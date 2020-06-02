Протести в США підтримуються Кремлем

Сюзанна Райс в інтервью СНН заявила, що Росія допомогає організовувати протести В США. І це правда. Чому. Давайте далі докладніше про росіян. Вчорашній твіт Трампа про визнання Сполученими Штатами американської ANTIFA терористичною організацією, викликав хвилю обурення серед американців.

І це обурення було викликане не захистом ANTIFA, а сліпотою американського президента щодо інших правих та відверто расистських організацій White Supremacists, які Трамп називав “very fine people”.

Хоча скоріш за все, зараз Трампу дістається за сприяння подібних рухам, яке кінець кінцем і збільшило градус міжнаціональної ворожнечі та привело до того стану в якому знаходиться Америка. А ще за те, що ця заява сприймається як виправдування застосування надмірної сили владою та тиску на опозицію.

І все американське суспільство, задалося питанням, а що ж таке ANTIFA? Хоча, CNN вже майже рік тому давало роз’яснення з цього приводу.

І раніше, в далекому 2017 та 2019 роках, ця крайнє ліва насильницька організація підпадала на око правоохоронцям у своїх сутичках з правими організаціями, які стали приводом розслідування у Congressional Research Service (Служба досліджень Конгресу), а конгресмен Брайан Фіцпатрік ініціював визнання ANTIFA “місцевою терористичною організацією”. Но того разу не вийшло.

Але, що маємо на зараз? Невеличка, крайнє радикальна лівацька організація, члени якої присутні на масових протестних заходах по всій Америці та постійно провокують натовп до насильства, безпричинно нападають на поліцію, використовують різну зброю та коктейлі «Молотова».

Для українців, ні сама ANTIFA ні її члени не є секретом. Ця проросійська організація, яка у своїй назві нібито заперечує фашизм, але по суті сама є фашистською і спонсоруємо кремлем (ФСБ-ГРУ).

Ще у 17 квітня 2009 року в центрі Одеси членами ANTIFA було вбито українського націоналіста Максима Чайку. Саме цей патріот зробив вагомий внесок у розвиток української Одеси. Він один із перших, хто розвінчав московські стереотипи про “Одеса — руській город”.

Непослідовна (щоб не сказати жорсткіше) політика нинішньої Адміністрації Президента США дала змогу підняти голову цій кремлівській гідрі, яка мов пилосос збирає ліворадикалів по усьому світу та напрямляє їх захищати інтереси Москви та створювати хаос по усьому світу.