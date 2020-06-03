Протестующие начинают стрелять в полицию, мэры городов боятся

После всех дискуссий и слов, я всё-таки подведу черту во многом, чтобы как бы привести к общему знаменателю.

1. Чёрные, какие бы они не были, но они граждане США. Они родились здесь давно. Абсолютное их большинство с этими уродами на улице никак не перекликается. Из них 72% это средний класс. И оставшиеся не все прям бандиты и бродяги. НО! Среди них велико количество воришек. Которые, если их сразу не остановить, вырастают в уголовников.

2. Чёрные жители не скот, их нельзя грузить в какой-то пароход и отправлять на историческую родину. Это люди. Со своими причудами. Судя по нашим последним выборам и политике у белых причуд не меньше. Потому решение проблемы не в исключении их из процесса, а именно во включении в процесс. Но правила этого включения для всех обязаны быть одни и жёстко выполняться. А вот в этом и есть политическая проблема, где целые пласты политиков специально выдумывают преференции и особые условия, что проводит к инфантилизму сломанной игрушки.

3. Другие расы, люди, группы — они тоже люди, тоже с причудами и тоже с потенциалом на будущее. Давайте глянем на белых и тут же поймём, что далеко не всё замечательно и среди них. Общество в Америке вообще в отличие от заспанной Европы, куда более бурливое и динамичное. И с одной стороны тут больше стрельбы на улице, но и экономика, прогресс, технологии бурлят точно также. Это единый процесс, как это не странно. Процесс эмоций от криминального уголовника до гения в технике.

То что я вижу по полицейским сводкам – количество взломов магазинов пошло вниз. Но началась стрельба в полицию и начались наезды машинами на полицию.

Протесты мирные продолжаются, но уже тише.