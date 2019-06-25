Против Портнова зарегистрировано уголовное производство — адвокат Петра Порошенко

Так называемые заявления Портнова, направленные против пятого президента Украины Петра Порошенко, не имеют никаких юридических перспектив и носят характер юридического троллинга, направленного на подрыв репутации. Об этом во время пресс-конференции заявил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань.

Он сообщил, что действия Андрея Портнова подпадают под квалификацию статьи 383 Уголовного кодекса Украины «заведомо неправдивые сообщения о преступлении», и соответствующее производство против Андрея Портнова уже зарегистрировано.

«Так называемые заявления Портнова, о которых много пишут, что якобы Петр Порошенко привлекаться к ответственности, – это юридический троллинг, потому что здесь нет ни одной цели добиться справедливости или реализации хотя бы одной нормы законодательства. Здесь вообще нет юриспруденции, здесь речь идет исключительно о политические операции и о создании информационных поводов, создание проблем Петру Порошенко и возглавляемой им политической силе в предвыборном процессе», – подчеркнул адвокат.

«За такие вещи должна быть ответственность. Ответственность за это предусмотрена Уголовным кодексом Украины, статья 383 «Заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления». Зарегистрировано уголовное производство в отношении 4 эпизодов деятельности господина Портнова, а именно в отношении эпизода с украинскими моряками, с их увлечением во время их перехода в Азовское море; его заявления в отношении телеканала «Прямой», его заявления в отношении ПАО «Кузница на Рыбацкой» и его заявления относительно Высшего совета правосудия», – сообщил Игорь Головань.

Он также рассказал, что все заявления Портнова «скроены по одним четким лекалам»: «перечисляются какие-то события, затем добавляются слова «вероятно», «по убеждению», «по имеющейся информации». Потом объявляется, что за этими событиями стоят уголовные правонарушения. И дальше идет требование к ГБР расследовать это, проверить, выяснить и так далее», – разъясняет адвокат.

Он отметил, что Андрей Портнов в своей публичных комментариях не скрывает истинной цели этих действий – дискредитации Петра Порошенко, а согласно Конституции Украины честь и достоинство человека являются наивысшей ценностью, поэтому указанная деятельность Портнова априори является таковой, что нарушает закон, и ей должна быть дана соответствующая правовая оценка.

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