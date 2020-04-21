Противостояние Трампа с Всемирной организацией здравоохранения: истоки конфликта и важные выводы

Трамп заявил, что США временно прекращают финансировать ВОЗ, пока не выяснят, адекватно ли та реагировала на кризис с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. По мнению Трампа, действия организации способствовали «дезинформации» Китая о COVID-19, что, скорее всего, привело к более масштабной вспышке заболеваний, чем могло быть

Сама постановка вопроса о роли, функциях и задачах ВОЗ вполне своевременна. По крайней мере, эпидемия коронавируса остро обозначила актуальность международного сотрудничества в вопросах здравоохранения. Но задача преодоления эпидемий и предотвращения вспышек новых и старых инфекционных болезней связана не только с текущим моментом.

Декларируемые цели и задачи ВОЗ заключаются в обеспечении «лучшего и более здорового будущего для людей во всем мире». Организация имеет 6 региональных бюро и представительства в более чем 150 странах. Сотрудники ВОЗ работают совместно с правительствами и другими партнерами, чтобы обеспечить наивысший достижимый уровень здоровья для всех. Среди задач организации – борьба с болезнями – инфекционными, такими как грипп и ВИЧ, и неинфекционными, такими как рак и сердечно-сосудистые заболевания.

Важно отметить, что ВОЗ как международная организация является специализированным учреждением ООН и не имеет наднациональных функций. Это означает, что в чрезвычайных ситуациях организация действует в контакте с национальными правительствами, которые предоставляют ей информацию о распространении эпидемий и характере заболеваний.

Чем возмущен Трамп?

В начале эпидемии коронавируса в Китае ВОЗ провела несколько совещаний Комитета по чрезвычайной ситуации. Первое совещание было проведено не сразу после объявления властей КНР о мерах по недопущению распространения инфекции в Ухане (22 декабря 2019 г.), а лишь через месяц – 22-23 января 2020 г.

Уже в январе было известно о заражении медицинского персонала и тяжелой форме болезни в 25% подтвержденных случаев. Но члены Комитета разошлись во мнениях по вопросу о том, является ли данное событие чрезвычайной ситуацией. В итоге был сделан вывод о том, что объявлять чрезвычайную ситуацию не целесообразно.

Поскольку «ситуация носит экстренный характер», руководство ВОЗ выразило готовность продолжать мониторинг. Комитет по чрезвычайной ситуации был готов провести повторное совещание по усмотрению Генерального директора, но информация о том, что оно было проведено, отсутствует.

Тогда, в январе Комитет ограничился призывом ко всем странами сотрудничать в рамках международной многопрофильной миссии ВОЗ, на которую возлагалась обязанность «представлять международному сообществу информацию, способствующую пониманию параметров ситуации и ее потенциального воздействия на здоровье населения».

В итоге руководство ВОЗ проявило явную беспечность и решилось объявить состояние пандемии лишь 11 марта, когда инфекция уже распространилась по всему миру. Любопытно, что до этого гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус в унисон с китайским правительством критиковал другие страны, закрывавшие пассажирское сообщение с КНР и не комментировал, что в самом Китае для въезда-выезда были закрыты многие города и провинции.

Раздражение Трампа вполне объяснимо. Объявить о прекращении карантина он хочет, но не может. Карантин несет огромные потери и убытки. Поэтому Трамп хочет ослабить санитарные ограничения и разморозить экономику. А если продлевать нынешние запреты и ограничения до осени, масштабы безработицы могут принести победу Дж.Байдену приближающихся на президентских выборах. Но если умрет еще много людей, обвинят в этом именно нынешнюю администрацию.

Трампу неудобно объяснять причины нынешних бедствий. В конце концов, именно республиканцы выступали против медицинской реформы Барака Обамы, которая предполагала охватить медицинским страхованием как можно большее количество населения.

Бороться с Китаем на мировой арене Трамп не перестанет. Тем более, что критика КНР столь удобно вполне вписывается в концепцию «необходимого» внешнего врага. Тем более, что в нынешней ситуации, когда визиты и маневры отменены, а целые военные контингенты массово уходят на карантин необходимо хоть чем-то заполнять пространство внешнеполитической риторики.

К тому же на фоне кризиса медицины во многих странах Запада Китай сумел погасить эпидемию достаточно быстро и эффективно. Поэтому и посыпались многочисленные версии, что коронавирус то ли был утечкой из китайской секретной лаборатории, то ли пришел в Китай из США вместе с американскими военными спортсменами.

Учитывая недоверие Трампа к бюрократии международных организаций, критика ВОЗ выглядит вполне уместной.

Ведь еще в январе-феврале руководство ВОЗ, вместо того, чтобы пристально проанализировать вспышку эпидемии и объявить чрезвычайную ситуацию, благодушно рассуждало о том, что было бы хорошо придумать некую промежуточную фазу между ситуацией чрезвычайной и ситуацией не чрезвычайной (!). Впрочем, республиканцы будут советовать Трампу не обрывать связь с ВОЗ. Скорее всего, он прислушается к совету однопартийцев из комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США – использует нынешний кризис как повод для смены руководства ВОЗ и возобновит выплату взносов после отставки Гебрейесуса.