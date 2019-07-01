Радары TruCAM на Хмельнитчине: полицейские рассказали о «улов»

В патрульной полиции Области рассказали о результатах использования прибора TruCAM на дорогах области. Об этом говорится на странице патрульных в Фейсбуке.

Как отмечается, за период использования лазерного прибора TruCAM патрульные оформили свыше 5800 административных материалов за нарушение скоростного режима.

Напомним, 11 февраля, на автодороге М-12 “Стрый – Знаменка”, на участке между 242-м и 300-м км полицейские управления патрульной полиции в Хмельницкой области начали фиксировать скорость автотранспорта с помощью лазерного прибора TruCAM, 23 марта — на автодороге М-12 “Стрый – Знаменка”, на участке между 300-м и 332-м км., 13 мая на автодороге Н03 «Житомир – Черновцы» между 188-м и 300-м км.

Полицейские напоминают, что в соответствии с частью 1 статьи 122 Куоап — превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более, чем на 20 км/ч — влечет штраф в размере 255 гривен. В соответствии с частью 3 статьи 122 Куоап — превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более, чем на 50 км/ч — влечет за собой наложение штрафа в размере 510 гривен.

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