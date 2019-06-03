Реформирование налоговой и таможенной службы: что думают хмельницкие предприниматели

В Хмельницком за круглым столом собрались местные бизнесмены и представители ДФС, чтобы обсудить совершенствование деятельности фискальной службы. Об этом сообщает пресс-служба ДФС области.

Формат «кругло стола» позволил всем участникам диалога высказать свое видение отношений между бизнесом и ДФС, их совершенствование и приведение в соответствие с европейскими стандартами.

По мнению участников, диалог оказался весьма конструктивным в плане предоставления предложений относительно упрощения системы администрирования налогов, четкого соблюдения сроков их уплаты и в целом обеспечения специалистами ДФС функционирования всего массива сервисного обслуживания плательщиков.

Фискалы напомнили налогоплательщикам об обязанности уведомлять налоговую инспекцию о смене адреса регистрации с тем, чтобы обеспечить непрерывность обмена информацией. Ведь согласно статье 9 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» в Едином государственном реестре содержится информация о местонахождении (местожительстве) ФЛП. Поэтому смена места жительства для предпринимателя влечет за собой необходимость внесения соответствующего изменения в ЕГР, а также практически во все документы, где указан старый адрес.

Со своей стороны член регионального совета предпринимателей Наталья Потапова вынесла на рассмотрение актива ряд предложений относительно усовершенствования сотрудничества бизнеса с контролирующими органами. В частности, относительно внедрения европейской модели оформления наемных работников, а также оптимизации системы налогообложения для всех категорий бизнеса.

Что касается таможни, то речь в первую очередь шла об усилении ее функции защиты экономической безопасности страны, в частности, противодействия контрабанде, а также дальнейшего внедрения электронных сервисов, которые создают комфортные условия для стимулирования внешнеэкономической деятельности и упреждают коррупционные проявления.

«Мы убедились, что непосредственное общение позволяет лучше понять систему работы бизнеса и фискальной службы, желая одного – экономического развития страны и увеличения поступлений в бюджет. Сегодня мы убедились, что все стороны диалога едины в этом стремлении. С этой целью мы и в дальнейшем будем проводить такого рода встречи и консультации», – подытожила результаты разговора председатель регионального совета предпринимателей Наталья Белякова.

Читайте нас в Телеграмм и в нашей группе Viber @ПоділляNEWS